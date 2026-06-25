TLP Tenerife celebra 20 años como referente en entretenimiento digital con una edición especial

Queda algo menos de un mes para el pistoletazo de salida de la TLP Tenerife 2026, el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife a través de Parque Científico y Tecnológico . Esta será, además, una edición especial en la que se conmemora el vigésimo aniversario, que esta vez se celebrará entre el 15 y el 19 de julio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y traerá a la Isla un gran número de actividades alojadas entre la LAN Party, zona 24 horas -que tiene ya sus entradas agotadas- y la Summer-Con, la parte de feria.

El mayor evento de entretenimiento digital nació en 2006 en el polideportivo de El Rosario con apenas 150 participantes. Dos años después, lo que empezó como un casual encuentro de amigos dio el salto al Recinto Ferial de Santa Cruz. A día de hoy, 1.200 puestos conforman la zona LAN Party que conserva el espíritu más hardcore gaming como la segunda más longeva del país.

Edición de novedades y experiencias

Esta edición conmemorativa llegará cargada de novedades y experiencias únicas para celebrar una trayectoria que ha reunido a más de 740.000 personas. Contará con una veintena de creadores de contenido, actores de doblaje, streamers y divulgadores que suman entre todos más de 80 millones de seguidores en sus redes. Las entradas de la LAN Party están agotadas desde el pasado mes de diciembre y los resultados de 2025 avalan la apuesta del Cabildo por este proyecto: más de 70.000 visitantes, un impacto económico de 1,8 millones de euros, cerca de 200 negocios beneficiados, 75,2 millones de impactos digitales y la generación de 591 puestos de trabajo.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que esta edición de TLP Tenerife “supone un hito para un evento que, durante dos décadas, ha contribuido a situar a la isla como referente nacional e internacional del entretenimiento digital, la innovación y el talento joven”.