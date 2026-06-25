TLP Tenerife celebra su 20 aniversario y recupera el espíritu de su primera edición

TLP Tenerife celebrará del 15 al 19 de julio su vigésimo aniversario en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con una programación centrada en los videojuegos, el K-Pop, el anime, el cosplay, la creación digital y la formación vinculada a las industrias creativas.

La edición de 2026 busca recuperar parte del espíritu de la primera LAN Party, que nació hace dos décadas en el municipio de El Rosario como una reunión de unos 150 aficionados. Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en una de las citas tecnológicas y de entretenimiento digital más consolidadas de España.

El Cabildo de Tenerife ha destacado que TLP ha reunido a más de 740.000 personas desde su creación y que esta nueva edición servirá para conmemorar dos décadas de evolución del ocio digital en la Isla.

Una LAN Party abierta las 24 horas

Uno de los ejes de la cita será la zona LAN, que permanecerá abierta las 24 horas durante seis días y contará con 1.200 puestos. Las entradas para este espacio están agotadas desde el pasado mes de diciembre, según la organización.

La LAN Party mantiene el componente original del evento: usuarios conectados en red, competiciones, convivencia, torneos y actividades vinculadas al mundo del videojuego y la tecnología.

Aunque el formato ha evolucionado con el paso de los años, esta zona sigue siendo uno de los elementos más identificativos de TLP Tenerife y uno de los principales motivos de fidelidad entre sus participantes.

Summer-Con: cultura japonesa, cosplay y creadores

La parte abierta al público se concentrará en la Summer-Con, que reunirá actividades relacionadas con la cultura japonesa, el entretenimiento digital, el anime, el manga, el K-Pop, el cosplay y los encuentros con creadores de contenido.

La organización ha confirmado la presencia de Luzu, creador de contenido con más de diez millones de seguidores acumulados. También participarán aXoZer, Noni, Mayichi y Carmen Sandwich, junto a otros nombres que se anunciarán en las próximas semanas.

Este apartado refuerza el peso que han adquirido los creadores digitales dentro de TLP, un evento que ya no se limita al videojuego competitivo, sino que incorpora nuevas formas de comunicación, entretenimiento y cultura juvenil.

El K-Pop World Festival llega a Tenerife

Entre las novedades de esta edición figura la celebración en Tenerife de la fase regional del K-POP World Festival.

Este certamen permitirá seleccionar a los representantes que optarán a competir en la final internacional, que se celebra en Corea del Sur. La inclusión de esta fase dentro de TLP Tenerife refuerza la presencia del K-Pop en la programación y conecta el evento con una escena cultural que ha ganado peso entre el público joven.

Además, se estrenará el concurso Masters of TLP: Urban Edition, dedicado a la fusión entre baile urbano y coreografías inspiradas en la música coreana.

eSports y final nacional de ULTRAGAMER

La programación incluirá también la final nacional de ULTRAGAMER, un formato impulsado por Intel, El Corte Inglés, GGTech y Arigato Talents.

Participantes de diferentes puntos del país competirán por convertirse en el mejor jugador de España. Esta final se suma a la larga trayectoria de TLP Tenerife como sede de competiciones de deportes electrónicos.

A lo largo de estas dos décadas, el evento ha acogido torneos nacionales e internacionales, además de momentos relevantes para el sector, como la primera visita de Riot Games a España con la celebración, en 2013, de la League of Legends Championship Series.

TLP Innova y la parte profesional

La vertiente formativa y profesional volverá a concentrarse en TLP Innova, que durante tres jornadas ofrecerá conferencias, mesas redondas y clases magistrales.

Este espacio estará vinculado a la industria de los videojuegos, el cine, el cómic, la animación y el arte digital. Su objetivo es reunir a profesionales, estudiantes, empresas y público interesado en las oportunidades laborales y creativas asociadas al sector.

El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, ha subrayado la importancia de TLP para el desarrollo del sector tecnológico y de los videojuegos en Canarias, así como para la creación de espacios de encuentro profesional en torno a las industrias digitales.

Veinte años desde El Rosario

TLP Tenerife nació en 2006 como una reunión de aficionados en un antiguo local de El Rosario. Dos años después se trasladó al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde fue creciendo hasta consolidarse como una de las LAN Party más longevas de España.

La edición de 2026 llega con la intención de mirar hacia ese origen, pero también de mostrar la transformación del evento en un espacio más amplio, donde conviven videojuegos, cultura digital, formación, ocio familiar, creadores de contenido y actividades vinculadas a nuevas comunidades juveniles.

Impacto económico y visitantes

Durante la presentación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que la vigésima edición supone “un hito” para una cita que, según defendió, ha contribuido a situar a la Isla como referencia nacional e internacional en entretenimiento digital, innovación y talento joven.

Dávila recordó que la edición de 2025 reunió a más de 70.000 visitantes, generó un impacto económico de 1,8 millones de euros y benefició a cerca de 200 negocios.

La presidenta insular defendió que TLP Tenerife actúa también como una herramienta para impulsar la creatividad, la formación y las oportunidades ligadas a la nueva economía en la Isla.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó que la ciudad ha crecido junto a TLP y destacó el papel del evento en la proyección de la capital como destino para visitantes interesados en la cultura digital y las nuevas formas de ocio.

Hábitos saludables en la programación

La organización ha incorporado en esta edición una apuesta por hábitos más saludables dentro del evento, con la presencia de batidos nutritivos como alternativa a las bebidas energéticas habituales en este tipo de encuentros.

La medida se suma a la evolución de TLP Tenerife como cita de larga duración, con actividades durante varias jornadas y una zona LAN que funciona de manera continuada.