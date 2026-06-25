Tenerife se vuelca con Venezuela tras los terremotos: “El pueblo de Tenerife está con ustedes”

Las principales instituciones canarias han trasladado este jueves sus condolencias y mensajes de apoyo a Venezuela tras los dos terremotos registrados durante la madrugada, un desastre natural que ha dejado personas fallecidas, cientos de heridos y una profunda preocupación tanto en el país sudamericano como en Canarias.

En Tenerife, donde reside una amplia comunidad venezolana y donde muchas familias mantienen vínculos con el país, las reacciones políticas han puesto el acento en la cercanía histórica, familiar y emocional que une a Canarias con Venezuela.

Clavijo contacta con Exteriores y con entidades canarias en Venezuela

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación por la situación tras los terremotos. “Seguimos con preocupación la información sobre el fuerte terremoto ocurrido en Venezuela, cuyo epicentro se localiza muy cerca de las poblaciones del municipio Jiménez, como Quíbor y El Tocuyo”, ha señalado.

Clavijo ha explicado que desde primera hora ha estado en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y que ha podido hablar con el secretario de Estado de Exteriores para seguir la evolución de la emergencia.

El presidente canario también ha informado de que el Ejecutivo autonómico ha logrado contactar con 15 de las 22 entidades canarias en Venezuela para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran, trasladarles cercanía y cariño y poner a su disposición todo aquello que esté en manos del Gobierno de Canarias para dar respuesta a esta “gravísima tragedia”.

Para ello, ha añadido, el Gobierno ya trabaja de manera coordinada entre las áreas de Exterior, Emergencias y Seguridad con el objetivo de determinar qué ayuda puede ofrecer Canarias.

Ángel Víctor Torres pide seguir las recomendaciones de Protección Civil

También el ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha enviado un mensaje de apoyo tras el terremoto sufrido en Venezuela durante la madrugada.

Torres ha recordado que Venezuela es un “país hermano” para Canarias y para España, con muchos españoles y canarios que encontraron allí su hogar.

“Ante las consecuencias del terremoto sufrido, en esta madrugada, en Venezuela —país hermano, con muchos españoles y canarios que ahí encontraron su hogar—, todo el ánimo”, ha señalado.

El ministro ha pedido además seguir las recomendaciones de los responsables de Protección Civil, en un momento en el que las autoridades y los servicios de emergencia continúan evaluando el alcance de los daños.

Rosa Dávila: “El pueblo de Tenerife está con ustedes”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha trasladado su apoyo al pueblo venezolano tras los dos terremotos registrados en el país.

“Amanecemos con una terrible noticia: dos terremotos en Venezuela que dejan personas fallecidas, cientos de heridos y el horror y el miedo en el rostro”, ha señalado.

Dávila ha apelado directamente a los lazos que unen a Tenerife con Venezuela. “Son nuestros hermanos, familiares, amigos. Todo nuestro apoyo y solidaridad con nuestros hermanos venezolanos. El pueblo de Tenerife está con ustedes”, ha añadido la presidenta insular.

Santa Cruz traslada su solidaridad al pueblo venezolano

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también ha expreado públicamente su apoyo a Venezuela tras conocerse la magnitud de los seísmos.

“Nos levantamos con la terrible noticia de los terremotos que han sacudido Venezuela, dejando muchísimas personas fallecidas y heridas, unas cifras que lamentablemente podrían aumentar en las próximas horas”, ha señalado.

Bermúdez ha trasladado, “en nombre de Santa Cruz de Tenerife”, toda la solidaridad de la capital tinerfeña “al pueblo venezolano, a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a quienes siguen pendientes de sus seres queridos en las zonas más afectadas”.

El alcalde ha recordado además que Venezuela es un país “profundamente unido a Canarias y a Tenerife por lazos familiares, históricos y culturales”. En este sentido, ha subrayado que en la Isla vive “una gran comunidad venezolana, plenamente integrada y querida”, y que también son muchos los canarios y descendientes de canarios que residen en Venezuela.

Desde el Ayuntamiento, ha añadido, se está siguiendo la situación “con máxima atención y prudencia”, en contacto con las instituciones competentes y pendientes de la evolución de los acontecimientos, especialmente en Caracas, La Guaira y el resto de zonas afectadas.

“Santa Cruz está con Venezuela, con su gente y con todas las familias que sufren las consecuencias de esta tragedia”, ha concluido Bermúdez.

Lope Afonso recuerda a Venezuela como la “octava isla”

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, se ha sumado también a las muestras de apoyo al pueblo venezolano y ha reconocido seguir las noticias “con el corazón encogido”.

“Con el corazón encogido sigo las noticias que nos llegan desde Venezuela tras el reciente terremoto”, ha señalado.

Afonso ha recordado la estrecha relación entre Canarias y Venezuela, a la que se ha referido como la “octava isla”. “Para cualquier canario, Venezuela no es un país lejano; es una tierra hermana unida a nosotros por hilos históricos imposibles de romper”, ha afirmado.

El vicepresidente insular ha trasladado además su preocupación por la comunidad canaria residente en Venezuela y por los venezolanos que viven en Tenerife. “Pensamos intensamente en toda la comunidad canaria que allí reside, nuestra familia al otro lado del Atlántico, y compartimos la angustia y la preocupación de la grandísima comunidad venezolana que hoy vive, trabaja y enriquece nuestra isla”, ha añadido.