El restaurante de este municipio de Tenerife donde la cocina canaria tradicional y el pescado fresco conquistan a los comensales

Tenerife cuenta con diferentes establecimientos en los que disfrutar de la gastronomía canaria tradicional, pero no todos conquistan a sus comensales ofreciendo una amplia variedad de opciones. El Restaurante Casa Juan, es un establecimiento situado en el municipio de Adeje que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan pescado fresco y recetas típicas del archipiélago.

El pescado fresco reina en la carta

Casa Juan destaca por una carta muy amplia en la que los productos del mar son los auténticos protagonistas. Entre sus especialidades destacan las parrilladas de pescado, el pulpo, los calamares, los chocos, el atún a la plancha o las zamburiñas. Además, muchas de sus elaboraciones se pueden pedir medias raciones para probar más platos durante la visita.

También ofrece frituras de pescado y marisco, una de las opciones más demandadas por quienes buscan compartir diferentes platos en la mesa.

Mucho más que pescado

Aunque los productos del mar destacan en su cocina y entre sus clientes, el restaurante también ofrece otras opciones para complacer los gusto de todos sus clientes. La cocina canaria también está presente en su carta con elaboraciones como:

Queso blanco a la plancha con mojos o arándanos

Champiñones empanados rellenos de almogrote

Papas arrugadas

Carne fiesta

Quienes prefieran carnes, el establecimiento tiene algunas opciones como entrecot, albóndigas con papas fritas, salchichas o alitas de pollo.

Para completar la experiencia gastronómica, los clientes pueden disfrutar de algunos de sus postres caseros como la mousse de gofio o el quesillo, dos dulces clásicos canarios.

Diferentes platos de las gastronomia canaria tradicional / Reseñas

Dónde se encuentra

Restaurante Casa Juan se ubica en la Avenida Viera y Clavijo, 12, en el municipio de Adeje. Cuenta con una valoración de 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus recetas tradicionales.

Abre de martes a sábado de 12:00 a 15:30 horas para ofrecer servicio de almuerzo y de 19:00 a 22:00 horas para cenas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.