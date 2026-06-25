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Rescatan una tortuga boba en una playa de Tenerife

El animal fue trasladado a La Tahonilla para su recuperación y posterior regreso al mar

Rescatan una tortuga boba en Adeje

Rescatan una tortuga boba en Adeje

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Rescatan una tortuga boba en Adeje / @BomberosTf - @PoliciaAdeje

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Bomberos de Tenerife, Bomberos Voluntarios de Adeje y agentes de la Policía Local han participado este jueves en una intervención especial.

En esta ocasión no se trató de un incendio o un accidente de tráfico, sino del rescate de una tortuga boba que quedó varada en la playa de El Duque, en el sur de la isla.

Los equipos de emergencia fueron activados a primera hora de la mañana, al detectarse el animal en la costa.

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Recuperación

El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla para su recuperación y posterior regreso al entorno marino.

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Rescatan una tortuga boba en una playa de Tenerife

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