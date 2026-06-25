El relato de un canario en Venezuela tras los terremotos: “Vimos un muro rajarse y salimos corriendo”

Toda Canarias se ha volcado con Venezuela, un territorio que en la tarde de este miércoles -madrugada en las Islas- fue sacudido por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por 39 segundos. Más allá de la conexión especial que el Archipiélago tiene con este país, apodado la octava isla –la novena, con la incorporación de La Graciosa–, preocupa el estado de los isleños que allí residen. Orlando Barrera es uno de ellos y, aunque se ha llevado un buen susto, tanto él como su familia han salido ilesos. “Siempre parece que viene todo junto”, sostiene.

Este grancanario lleva desde diciembre en Venezuela. En un primer momento viajó como turista, pero finalmente se va a quedar a vivir allí, en el país natal de su pareja. En estos casi siete meses ha sido testigo de la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y, ahora, una catástrofe natural.

Cuando el suelo comenzó a temblar estaba en casa de su suegra, con el resto de su familia. En concreto, estaban sentados en el patio y solo recuerda que, tras unos segundos de confusión, se miraron a la cara y unos salieron corriendo y otros se agarraron a las sillas. “El piso, que tiene un grosor de cemento considerable, empezó a moverse y un muro que estaba próximo a nosotros se rajó”, destaca.

Unos minutos muy desagradables

Esta familia vive a más de 100 kilómetros de la capital, Caracas, una de las zonas peor paradas. Aun así, sintieron el sismo con mucha intensidad. “Duró poco, pero fueron un par de minutos muy desagradables; sabemos que hay localidades muy afectadas, hay muchos muertos y edificios caídos”, explica.

Orlando Barrera junto a su mujer y su hija / E.D.

La noticia no tardó en cruzar el charco y, tan pronto como aparecieron las primeras informaciones, empezó a recibir una oleada de mensajes. Sobre todo, de los seres queridos que dejó en Canarias. El problema –prosigue– es que desde que el suelo paró de moverse cortaron el gas y la luz, para evitar males mayores. “Eso fue sobre las 18:00, hora venezolana, y a la noche ya habían restablecido la luz”, aclara.

¿Qué ocurrió en su zona?

Barrera estaba a unos cinco kilómetros de Ocumare del Tuy, una ciudad capital del municipio Tomás Lander, del Estado Miranda. En esta zona los dos terremotos también se sintieron con fuerza. Los habitantes de la región de los Valles del Tuy reportaron un movimiento sumamente fuerte y prolongado, describiendo la experiencia como "horrible" a través de reportes en redes sociales. A nivel general, el impacto del sismo en la localidad ha dejado cortes de servicios, ya que se registraron caídas en la señal de internet y fallas generalizadas en las redes de telecomunicaciones en toda la entidad.

Lucía Feijoo Viera

Como parte de los protocolos de seguridad implementados por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se ordenó la suspensión preventiva del servicio de gas directo y agua, además de la suspensión de clases escolares en todo el territorio.

El Gobierno interino ha contabilizado al menos 164 muertos, 11.000 heridos y una enorme cantidad de edificios derrumbados. Un balance provisorio que augura números más desoladores si se confirman las previsiones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). De acuerdo con el organismo existe una posibilidad del 42% de que las víctimas fatales oscilen entre 10.000 y 100.000.