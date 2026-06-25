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El obispo de Tenerife llama a la "unidad y la solidaridad" con Venezuela tras los terremotos

Eloy Santiago pide apoyo espiritual y material para afrontar la emergencia y recuerda los vínculos históricos y familiares que unen a Canarias con el país sudamericano

Venezuela tras los terremotos

Venezuela tras los terremotos / William Campos, Vecino de Los Palos Grandes

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha apelado este jueves a la unidad y a la solidaridad fraterna con Venezuela tras los terremotos que han sacudido al país en las últimas horas y que han provocado múltiples víctimas mortales.

El obispo expresó su preocupación por la emergencia y recordó los lazos históricos, familiares y afectivos que unen a Canarias con Venezuela. Esa relación, señaló, hace que la catástrofe se viva en las Islas con especial cercanía.

"Nos hemos despertado con esta triste noticia que nos llega al corazón. Son muchos los vínculos que unen a Canarias con Venezuela, y que nos hacen vivir este momento con especial dolor y preocupación", afirmó Santiago en declaraciones a los medios.

Solidaridad con el pueblo venezolano

El obispo trasladó la solidaridad de la comunidad cristiana con el pueblo venezolano y con las personas afectadas por los seísmos. Santiago habló de "solidaridad fraterna" en un momento marcado por la incertidumbre, la destrucción y la preocupación por quienes residen en las zonas dañadas.

Santiago recordó que los terremotos son fenómenos naturales, pero advirtió de que sus consecuencias no afectan de la misma manera a todos los territorios. El obispo señaló que, cuando una catástrofe golpea a países con mayores dificultades económicas o con infraestructuras menos preparadas, los daños pueden ser más graves.

Este tipo de situaciones, dijo, "nos cuestionan" como sociedad, porque evidencian desigualdades en la capacidad de respuesta ante una emergencia. "Vemos, lamentablemente, cómo también hay injusticia. Los países con mayor poder adquisitivo cuentan con mejores sistemas para poder afrontar estas situaciones y los otros países no, en efecto", añadió.

Apoyo desde la oración y con medios materiales

El obispo de Tenerife pidió depositar la confianza en Dios y responder desde la cercanía hacia quienes sufren las consecuencias de los terremotos. Su llamamiento se dirige especialmente a la comunidad cristiana, a la que animó a mantenerse unida, acompañar desde la oración y colaborar con medios materiales.

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Santiago subrayó que la solidaridad debe expresarse tanto en el apoyo espiritual como en la ayuda concreta que permita a Venezuela avanzar hacia la recuperación. El prelado llamó a que el pueblo se sienta "unido", apoyándose "los unos a los otros" y colaborando para que el país pueda recuperar la normalidad tras la emergencia.

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