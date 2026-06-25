El mapa interactivo que muestra los edificios colapsados y dañados tras los terremotos en Venezuela

Una herramienta colaborativa se ha convertido en uno de los recursos más consultados en las últimas horas para seguir el alcance de los daños provocados por los terremotos que han asolado a Venezuela. La página muestra sobre un mapa los puntos en los que usuarios han reportado edificios colapsados, inmuebles con daños estructurales graves y construcciones con daños leves.

La iniciativa permite ver de forma rápida qué zonas concentran más incidencias y ofrece una información útil para quienes intentan localizar daños en barrios concretos. En Tenerife, donde reside una amplia comunidad venezolana, este tipo de herramientas están siendo seguidas por familias que buscan noticias de sus lugares de origen. Puedes consultar el mapa en este enlace.

No obstante, al tratarse de un mapa alimentado por aportaciones ciudadanas, los datos pueden cambiar con rapidez y no sustituyen a los balances oficiales ni a las evaluaciones de los equipos de emergencia o de los técnicos desplazados sobre el terreno.