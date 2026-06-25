Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeTerremotos en el TeideTrama ZapateroCrimen en TabaibaObras en Santa CruzEconomía familiar en Canarias
instagramlinkedin

La Lotería Nacional 'premia' a Tenerife con 30.000 euros

El afortunado adquirió su billete en Cabo Blanco

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

LAE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife continúa su idilio con la fortuna. El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 25 de junio, ha dejado un primer premio en la isla, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

El número afortunado del primer premio es el 31608, premiado con 30.000 euros.

El ganador adquirió su billete en la Carretera General de Cabo Blanco, 124.

Premios fuera de Canarias

El resto de afortunados del primer premio adquirieron su billete en Murcia, Sevilla, Alicante, Córdoba y Segovia.

Por su parte, el segundo premio, el 39275, se vendió en Valencia.

Logo de Lotería Nacional

Logo de Lotería Nacional / E. D.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

  • Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.
  • Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.
  • Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.
  • Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Noticias relacionadas

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
  2. Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
  3. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
  4. Malas noticias para los amantes del reggaeton: cancelado el RBF Tenerife 2026
  5. El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
  6. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  7. Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
  8. Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras

La Lotería Nacional 'premia' a Tenerife con 30.000 euros

La Lotería Nacional 'premia' a Tenerife con 30.000 euros

Una joven de Tenerife busca a sus tíos, desaparecidos tras el doble terremoto de Venezuela: "Estoy desesperada"

Una joven de Tenerife busca a sus tíos, desaparecidos tras el doble terremoto de Venezuela: "Estoy desesperada"

TLP Tenerife celebra 20 años como referente en entretenimiento digital con una edición especial

TLP Tenerife celebra 20 años como referente en entretenimiento digital con una edición especial

El Cabildo de Tenerife expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y activa vías de ayuda tras los terremotos

El Cabildo de Tenerife expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y activa vías de ayuda tras los terremotos

Rescatan una tortuga boba en una playa de Tenerife

Rescatan una tortuga boba en una playa de Tenerife

La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados en Tenerife este viernes

La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados en Tenerife este viernes

Demetrio Ramos, el tinerfeño que vivió en primera persona el terremoto en Venezuela: "Sentí la muerte al lado"

Demetrio Ramos, el tinerfeño que vivió en primera persona el terremoto en Venezuela: "Sentí la muerte al lado"

Los insectos del Teide cada vez se parecen más entre sí: un estudio de la ULL constata la pérdida de biodiversidad en la cumbre de Tenerife

Los insectos del Teide cada vez se parecen más entre sí: un estudio de la ULL constata la pérdida de biodiversidad en la cumbre de Tenerife
Tracking Pixel Contents