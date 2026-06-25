Una joven de Tenerife busca a sus tíos, desaparecidos tras el doble terremoto de Venezuela: "Estoy desesperada"

La tinerfeña María Hernández, vecina del municipio de Santa Úrsula, se enteró de lo ocurrido en Venezuela como muchos otros canarios, viendo la televisión. A priori pensó que no había sido para tanto, pero pocos minutos después se topó en redes sociales con un vídeo de cómo había quedado el aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, tras el doble terremoto. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de la gravedad de la situación y de inmediato trató de hablar con su tío, Pablo Martín Hernández Mesa, vecino de ese Estado. "Ni él ni su mujer, Olga Fabiola Castañeda, nos responden, por lo que no sabemos si les ha pasado algo o si no tienen forma de comunicarse", apunta.

Su tío, de unos 60 años y complexión media, nació en Venezuela, pero durante muchos años residió en Tenerife porque sus padres eran de la Isla. Desde hace unos años residía en La Guaira junto a su mujer, que tampoco puede ser localizada. Su sobrina y su hermana han estado buscándolo desde que anoche. Ya han informado al Consulado y también lo han reportado a través de distintos medios, pero, por el momento, no hay rastro de su paradero. "Hemos enviado su foto a todas las páginas de desaparecidos que hemos visto. Yo estoy pegada a los directos de YouTube, pero aún no sabemos nada, es desesperante", relata.

La situación se agrava en su caso porque, según asegura Hernández, su tío padece de cataratas, tiene visión reducida y estaba pendiente de una operación. "Viven en un edificio, por lo que habrán tenido que bajar varios pisos", afirma. Las pocas noticias que llegan desde el otro lado del charco no son esperanzadoras: "Nos han dicho que en su vecindario también estaban buscando a más gente".

A la espera de una llamada

Su madre –hermana del desaparecido– está muy nerviosa. No pueden comunicarse con gente de la zona porque la señal ha caído y los que residen en otros enclaves no pueden acercarse porque "todo está destrozado". Lo único que pueden hacer desde Tenerife es esperar una llamada del Consulado o de alguna amistad. "Agradecemos toda la ayuda posible", reitera.

Pablo Martín Hernández Mesa, desaparecido tras el terremoto / E.D.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el estado La Guaira, al norte del país suramericano, es una “zona de desastre” después de los dos terremotos. Este enclave es una ciudad costera situada a unos 30 kilómetros de Caracas, capital del estado homónimo y principal puerto marítimo de Venezuela. Aunque la parroquia administrativa de La Guaira cuenta con unos 25.700 residentes, el total del área urbana llega a 400.000, ya que la ciudad forma una conurbación con localidades vecinas como Maiquetía —también afectada por los sismos—, Catia La Mar y Macuto.

68 españoles no localizados

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela.

Según explicó en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Para ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito.