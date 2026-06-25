Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelan sus vuelos a Caracas tras los terremotos en Venezuela
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar permanece cerrado como consecuencia del terremoto, afectando a los vuelos programados
Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que tenían previsto salir este jueves desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela.
Iberia ha cancelado también su vuelo de mañana viernes, según ha confirmado un portavoz de la compañía.
El vuelo cancelado de este jueves de Iberia debía salir de Madrid a las 13.40 con destino Caracas, el de Air Europa tenía salida programada a las 16.20 y el de Plus Ultra a las 13.00.
La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.
Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos; Air Europa tiene cinco: los martes, jueves, viernes, sábado y domingo; y Plus Ultra tres desde Madrid (lunes, jueves y sábado) y uno desde Tenerife los domingos.
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