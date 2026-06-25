El grito de auxilio de Marcela Máspero en Tenerife tras los terremotos de Venezuela: "Mi prima está desaparecida, puede que bajo los escombros"

La presidenta de la asociación Solidaridad Venezuela de Tenerife, Marcela Máspero, vive estas primeras horas pegada a su teléfono móvil y con mucho temor. Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron la zona centro del país han dejado a sus familiares prácticamente incomunicados. Lo poco que sabe es que una de sus primas permanece desaparecida en San Bernardino. "Su esposo pudo salir del edificio, que se derrumbó por completo, pero creemos que ella puede estar bajo los escombros", afirma.

Por este motivo, señala que Venezuela necesita "la máxima ayuda posible" porque sus equipos de rescate no son suficientes y lo primordial en estos momentos es ayudar a las personas que quedaron atrapadas. "En mi país, el pueblo siempre salva al pueblo, pero ahora precisamos mucho más apoyo, hay que movilizar maquinaria para sacar a la gente", añade.

Estas primeras horas, subraya, son cruciales para encontrarla con vida: "Desde aquí lo estamos viviendo con mucho temor, pero también con mucha esperanza de que pueda aparecer sana y salva". El principal problema es la escasez de recursos, por eso agradece que países como España no hayan dudado en enviar equipos.

"Las cifras serán mucho peores"

Por el momento y siempre según las cifras oficiales, hay 164 fallecidos y 971 heridos. A su parecer, todavía quedarán muchos muertos que aún no han sido declarados. "La gente allí está bastante asustada, todo está destrozado", apunta.

Marcela Máspero, presidenta de la Asociación Social Solidaridad Venezuela en Canarias. / Lp

Máspero, a más de 5.600 kilómetros de su hogar en Venezuela, se enteró de lo que había ocurrido por redes sociales. Entonces, empezó a comunicarse con sus seres queridos, pero al poco tiempo perdieron la señal y la electricidad. "Lo que esperamos ahora es que el número de víctimas sea el menor posible y que se pueda actuar con la mayor rapidez; lo importante es salvar a quienes están atrapados, ya nos preocuparemos por los daños materiales después", resalta.

¿Cómo está la situación?

Los caraqueños han llenado las calles de la capital de Venezuela después de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas. "Toda la gente de los 12 edificios que conforman El Conjunto Residencial El Paraíso está fuera de las casas. La gente va a dormir en sus carros. El Colegio San Agustín El Paraíso sufrió leves daños en su estructura, pero habilitó sus espacios para que las personas pasen la noche allí (tienen luz y agua). Muchas familias cercanas al colegio fueron a pernoctar allí". De esta forma explica Fernanda, periodista, la situación que está viviendo la población al oeste de Caracas, según el testimonio recogido por esta redacción de manera telefónica desde España.