Granadilla de Abona precisa 5.500 viviendas para cubrir la demanda actual y futura

Granadilla de Abona necesita 5.500 viviendas para atender la demanda actual y futura, según los primeros datos que aporta el diagnóstico que elabora la Universidad de La Laguna por encargo del Ayuntamiento de un municipio que registró un crecimiento demográfico cifrado en torno al 27% de 2011 a 2021, que se atribuye a los movimientos migratorios en un 80%. Este se menciona como un factor que incrementó «de forma constante» la demanda de viviendas, expuso el concejal del área, Rubén García.

El mismo estudio refleja que el precio del alquiler en Granadilla de Abona aumentó entre el 70% y el 80% desde 2020, un pago que muchas familias afrontan con entre el 55% y el 63% de sus ingresos. «El diagnóstico es claro y nadie puede negar la realidad que vivimos aquí y en cualquier parte de la Comunidad Autónoma», apuntó el edil en la sesión plenaria celebrada ayer.

Lo hizo antes de que el Gobierno municipal que forman Coalición Canaria, Partido Popular y Vox rechazara la propuesta del PSOE de promover y construir vivienda pública a través de la empresa municipal Servicios Municipales de Granadilla de Abona, SL (Sermugran), iniciativa que los socialistas no pudieron defender al haber abandonado el pleno minutos antes.

Sermugran tiene la encomienda en la materia y está dando los pasos para adaptar su estructura y dotarse de las herramientas y el personal necesario para desarrollar «modelos de gestión eficientes» y «de éxito contrastado», que son objeto de análisis para su adaptación a Granadilla de Abona. «No podemos confundir la empresa pública con una promotora de viviendas privadas», apostilló Rubén García.

Expulsan a un concejal y el PSOE abandona el pleno

El portavoz del PP, Marcos Antonio Rodríguez, espetó que la moción «llega tarde» porque «llevamos trabajando en esto desde que llegamos al gobierno tras la moción de censura», palabras que no pudo rebatir un PSOE tras la expulsión de su concejal David Santos tras ser llamado al orden tres veces por interrumpir las intervenciones de concejales del grupo de gobierno.

Sucedió durante el debate de una moción en la que los socialistas pedían la creación de un código de buenas prácticas en las redes sociales institucionales. Tras el cruce de opiniones en defensa de sus posiciones entre el edil del PSOE y la portavoz de Coalición Canaria, Candelaria Rodríguez, el alcalde, José Domingo Regalado, reclamó respeto a los compañeros y al Reglamento del Pleno. «Es un dictador de tres al cuarto», pronunció Santos. La concejala no adscrita, Bianca Cerbán, se sumó a la marcha de los socialistas.

Para su portavoz, Jennifer Miranda, lo ocurrido «es la confirmación de una forma de gobernar basada en silenciar a la oposición, eliminar el debate político y utilizar la Presidencia del Pleno como un instrumento de imposición en lugar de como una garantía de imparcialidad y respeto democrático”. Atribuye a su homóloga de CC «insultos, descalificaciones personales y continuas alusiones a familiares de concejales de la oposición». En el mismo comunicado posterior, Santos calificó al regidor de ser un “dictador bananero”.