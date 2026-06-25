La DGT lo confirma: este error tras la compraventa de un vehículo puede costar 200 euros a los conductores tinerfeños
Tráfico recuerda el plazo de 30 días para realizar el cambio de titularidad de un vehículo y evitar sanciones económicas
La compraventa de vehículos de segunda mano a particulares es una opción muy común entre conductores que necesitan un vehículo nuevo, pero no quiere gastarse una cantidad desorbitada de dinero. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que tras esta acciones entre particulares es obligatorio realizar el cambio de titularidad del vehículo para que el nuevo propietario figure oficialmente en el Registro de Vehículos.
¿Cuál es el plazo del que dispone el comprador?
El comprador dispone de un plazo de 30 días desde la firma del contrato para solicitar la transferencia y obtener el nuevo permiso de circulación a su nombre. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas, además de generar problemas administrativos.
El principal riesgo al que se expone su el coche sigue apareciendo a nombre del anterior propietario es que el vendedor puede continuar recibiendo las multas, impuesto o notificaciones relacionadas con el vehículo. Por ello, la DGT recomienda completar el trámite lo más pronto posible y evitar estas situaciones.
Además, antes de comprar el vehículo, el organismo recomienda comprobar que está libre de cargas. Para ello, simplemente el interesado debe solicitar un informe del vehículo y así conocerá la situación administrativa de automóvil que desea adquirir.
Posibles sanciones
Si el comprador no realiza el cambio de titularidad dentro del plazo establecido, se expone a una sanción económica de 200 euros y circularía de manera irregular. Además, si el plazo se excede si cambiar el titular, el vehículo puede ser inmovilizado.
Tráfico insiste en la precaución y en que los conductores deben llevar los trámites administrativos en regla para garantizar la seguridad y prevenir conflictos legales. El cambio de titularidad en la DGT está asociado a una tasa oficial, que cuesta 55,70 euros en caso de un vehículo general y 27,85 euros para el cambio de titularidad de un ciclomotor.
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