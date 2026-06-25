El Cabildo de Tenerife expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y activa vías de ayuda tras los terremotos
Rosa Dávila muestra su preocupación por la situación actual y las consecuencias de los seísmos
El Cabildo de Tenerife traslada su solidaridad, apoyo y cercanía al pueblo venezolano tras los terremotos registrados en las últimas horas, que han causado importantes daños materiales y personales.
La presidenta, Rosa Dávila, en nombre de la corporación insular, manifiesta su compromiso con Venezuela y la preocupación por las consecuencias de esta tragedia.
“Tenerife mantiene un vínculo histórico, familiar y emocional muy profundo con Venezuela. En estos momentos tan difíciles queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo al pueblo venezolano, así como a todas las familias tinerfeñas que tienen seres queridos allí. El Cabildo está ya en marcha para ofrecer una respuesta coordinada al más alto nivel con medios humanos, materiales y humanitarios”, señaló Rosa Dávila.
Colaboración con los afectados
En este sentido, el vicepresidente del Cabildo y responsable del área de Acción Exterior, Lope Afonso, indica que “el Cabildo pondrá a disposición de los canarios residentes en Venezuela todos los recursos posibles en un momento tan crítico como el que estamos viviendo”.
Desde el primer momento, el Cabildo de Tenerife, se mantiene en contacto con las autoridades del Gobierno de Canarias y con las administraciones competentes para realizar un seguimiento de la situación, las acciones de protección civil y emergencias sobre el terreno y coordinar posibles actuaciones de apoyo humanitario.
En este sentido, la Corporación insular trabaja ya en distintas vías de ayuda, que serán coordinadas con el Gobierno de Canarias y su vez el Ministerio de Exteriores, como la disposición de un contingente bomberos profesionales especializados en rescate, material de trabajo, además se estudia la incorporación de efectivos voluntarios para reforzar las labores de emergencia y asistencia sobre el terreno.
El Cabildo de Tenerife reitera su compromiso de cooperación y solidaridad ante esta emergencia material y humanitaria y seguirá pendiente de cualquier actualización en las próximas horas.
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