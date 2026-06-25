La bandera que está en el Mundial y es casi idéntica a la de Tenerife: la curiosa historia que las une

La Copa de la FIFA 2026 ya está en marcha y muchos aficionados se han fijado en un detalle que no pasa desapercibido para cualquier canario: la bandera de Escocia es prácticamente idéntica a la de Tenerife. Fondo azul y una cruz blanca en forma de aspa. A simple vista parecen la misma enseña, aunque detrás de ambas se esconden dos historias muy diferentes.

La clave está en la llamada Cruz de San Andrés, una cruz en forma de "X" que, según la tradición cristiana, simboliza el martirio del apóstol San Andrés. Gracias a la influencer de historia y arte Alba Sáenz, podemos descubrir el enigmático origen de este símbolo y por qué terminó uniendo, de forma inesperada, a Escocia y Tenerife.

El origen de la bandera de Escocia

La relación entre Escocia y la cruz de San Andrés se remonta a la Edad Media. Según la leyenda, en el siglo IX los escoceses se encontraban librando una batalla que parecía prácticamente perdida cuando apareció en el cielo una nube con forma de cruz en aspa. La victoria fue interpretada como una señal divina y, desde entonces, San Andrés pasó a ser el patrón nacional de Escocia.

La cruz blanca sobre fondo azul acabó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del país.

El caso de Tenerife: una historia llegada por mar

En Tenerife, sin embargo, el origen de la bandera es muy distinto. No hubo milagros ni apariciones en el cielo. La historia de la enseña tinerfeña está ligada al mar y a la navegación. La actual bandera de la isla procede del antiguo distintivo marítimo del puerto de Santa Cruz de Tenerife, heredero de los símbolos de la antigua provincia marítima de Canarias.

En 1845 una orden asignó a Canarias una bandera azul con una cruz blanca en aspa para identificar a sus embarcaciones. Aunque coincidía con la Cruz de San Andrés, en el caso de Tenerife su origen estaba relacionado con la matrícula naval y no con ninguna tradición legendaria.

La devoción a San Andrés en Tenerife

La coincidencia entre ambas banderas tampoco pasó desapercibida en la isla, especialmente porque San Andrés es un santo muy venerado en algunos municipios tinerfeños, sobre todo en Icod de los Vinos, donde cada año se celebran populares fiestas en su honor.

Con el paso del tiempo, la cruz fue integrándose en la identidad insular hasta que en 1989 el Cabildo de Tenerife declaró oficialmente esta enseña como la bandera de la isla, estableciendo el diseño que se mantiene en la actualidad: una cruz blanca en aspa sobre un fondo azul marino, ligeramente más oscuro que el de la bandera escocesa.

Bandera de Tenerife (arriba) y de Escocia (abajo) comparadas para ver su similitud / ED

Dos banderas casi idénticas y dos historias diferentes

El resultado es una de las curiosidades más sorprendentes del mundo de las banderas. Dos territorios separados por miles de kilómetros comparten prácticamente el mismo símbolo, pero llegaron a él por caminos completamente distintos.

La de Escocia nació, según la tradición, de una señal en el cielo durante una batalla. La de Tenerife, en cambio, llegó desde el mar, vinculada a la historia naval de Canarias. Una cayó del cielo. La otra llegó en barco. Y ambas terminaron convirtiéndose en una parte inseparable de la identidad de sus pueblos.