Canarias, pendiente de los isleños en Venezuela: "No hay confirmación de canarios afectados, pero hay personas con las que no hemos podido contactar"
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explica que se ha creado un equipo de trabajo con las entidades canarias que operan en el país
El Gobierno de Canarias está muy pendiente de la situación en Venezuela tras los dos terremotos casi simultáneos ocurridos este miércoles, que ha generado un panorama desolador tanto en Caracas como en La Guaira. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la tarde de este jueves tras reunirse el presidente canario, Fernando Clavijo, con las 22 entidades canarias que operan en Venezuela, con la FECAI y la FECAM, y con la Junta de Portavoces del Parlamento.
Cabello ha informado de que se ha constituido como grupo de trabajo con las 22 entidades para crear mecanismos de ayuda, como un consultorio médico y programas de suministro de medicamentos y alimentos. Además, a través de España Salud, se ha planteado un programa de asistencia para quienes lo necesiten.
Vuelo de la UME
Un avión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) partirá esta tarde, a las 18:00 horas, desde España con ayuda hacia Venezuela, ha recordado el portavoz del Gobierno, quien destacó que el Gobierno de Canarias se ha vuelto a ofrecer para coordinar cualquier ayuda necesaria.
Búsqueda de canarios
Sobre los canarios que viven en Venezuela, explicó que están intentando contactar con ellos, que ascienden a unas 55.000 personas, pero han surgido dificultades por los problemas con las comunicaciones. Aunque ha dejado claro que, por el momento, no hay confirmación de personas afectadas de origen canario, pero sí hay personas con las que no se ha podido contactar.
Precisamente, por estas dificultades, Cabello recuerda a los venezolanos que viven en Canarias que el Ministerio de Exteriores ha compartido los teléfonos de emergencia y esa es "la mejor opción".
Este viernes, a las 12:00 horas, habrá un Consejo de Gobierno extraordinario para ver la última hora de la situación en Venezuela.
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