La Aemet avisa: calor y cielos despejados, pero alguna lluvia débil, este jueves en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados
El buen tiempo seguirá este jueves, 25 de junio en Tenerife, en una jornada en la que se esperan, en general, cielos despejados, temperaturas estables y viento flojo. Aun así, es posible que haya alguna precipitación débil. Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia temperaturas de 20 grados de mínima y 28 de máxima en la isla.
En cuanto al conjunto del archipiélago, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas del día, donde no se descarta alguna precipitación débil de madrugada en el caso de las islas más montañosas.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte y sur a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el noreste. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 28
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo, con intervalos de moderado en las vertientes este y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 27
LA PALMA
Intervalos nubosos en general con baja probabilidad de alguna precipitación débil de madrugada. Temperaturas sin cambios, salvo máximas en ligero ascenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con algún intervalo de moderado en las vertientes noroeste y este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 24
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo, con algunos intervalos de moderado en el extremo oeste y vertiente sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 19
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