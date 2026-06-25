La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados en Tenerife este viernes
No se descartan lloviznas en las medianías y costas del sur de la isla
El calor seguirá siendo protagonista este viernes en Tenerife, con temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un predominio de cielos poco nubosos, salvo por intervalos nubosos matinales en el norte.
Además, también habrá lloviznas en medianías y costas del sur, así como por nubosidad de evolución diurna en zonas de interior.
En viento soplará de flojo a moderado de componente norte, con predominio de las brisas en costas del norte y del sur, mientras que en cotas altas del Teide, moderado del oeste.
Previsión general
En cuanto al conjunto del archipiélago, se espera un predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos matinales en el norte, sin descartar que vayan acompañados de lloviznas, así como por nubosidad de evolución diurna en las islas montañosas de mayor tamaño.
Temperaturas sin apenas cambios y viento flojo a moderado de componente norte.
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