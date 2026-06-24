El TSJC da por caducada por segunda vez la declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una nueva sentencia que confirma la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental vinculada al proyecto del Centro Insular del Motor de Tenerife, según ha informado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).

La resolución, fechada el 10 de junio, se refiere en este caso al Proyecto de adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas. La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por el Cabildo de Tenerife y supone un nuevo pronunciamiento judicial sobre la vigencia de la evaluación ambiental del proyecto.

ATAN sostiene que esta decisión deja la continuidad del circuito en una situación de gran debilidad jurídica y anuncia que solicitará al TSJC la paralización cautelar de las actuaciones. La entidad ecologista también reclamará al Cabildo la paralización inmediata de cualquier intervención relacionada con el Circuito del Motor.

Segunda sentencia sobre la evaluación ambiental

La asociación ecologista recuerda que esta es la segunda sentencia del TSJC que confirma la caducidad de la evaluación ambiental del proyecto. A ello suma tres fallos previos de primera instancia que, según ATAN, cuestionan la cobertura legal y ambiental de la actuación.

La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada en 2011 y establecía, según la entidad, que caducaría si las obras no comenzaban en un plazo de cinco años.

El Cabildo intentó hacer valer un acta de replanteo fechada el 23 de agosto de 2016 como prueba del inicio de las obras.

El acta de replanteo y el estado de las obras

ATAN sostiene que esa acta no acredita un inicio real de la ejecución material del proyecto.

La asociación recuerda que documentos técnicos del propio Cabildo, fechados en noviembre de 2022, recogían que el grado de ejecución del proyecto era del 0,0%.

También señala que, en julio de 2017, el Servicio Técnico de Innovación del Cabildo propuso la resolución del contrato por el “evidente estado de abandono de la obra”.

Para la entidad ecologista, estos elementos contradicen la posición defendida por la institución insular y refuerzan la tesis de que la Declaración de Impacto Ambiental había perdido vigencia.

ATAN exige parar el proyecto

La asociación considera que la nueva sentencia deja la continuidad del Circuito del Motor en una situación de gran debilidad jurídica.

ATAN sostiene que seguir adelante con el proyecto supondría ignorar las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora.

La organización afirma que el proyecto acumula ya tres sentencias de primera instancia y dos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contrarias a su tramitación ambiental.

Críticas al Cabildo y posible recurso

ATAN ha dirigido sus críticas a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a quien reprocha defender el Circuito del Motor mientras la corporación insular ha mantenido en otros expedientes un discurso de protección ambiental.

La entidad cita como contraste la reciente cancelación del proyecto Underwater Gardens, en Guía de Isora, y considera contradictorio que el Cabildo mantenga su apoyo al circuito pese a los pronunciamientos judiciales conocidos.

Contra la sentencia del TSJC cabe la posibilidad de presentar recurso de casación. ATAN advierte de que, si el Cabildo decide interponerlo, deberá explicar el uso de recursos públicos para seguir litigando en defensa del proyecto.

Qué supone una Declaración de Impacto Ambiental caducada

La Declaración de Impacto Ambiental es una resolución administrativa que evalúa los efectos previsibles de un proyecto sobre el medio ambiente y establece, en su caso, condiciones para reducir o corregir impactos.

En proyectos de gran dimensión, este trámite resulta clave para determinar si una actuación puede seguir adelante y bajo qué condiciones ambientales.

Cuando una declaración ambiental caduca, el promotor debe ajustarse a lo que marque la normativa vigente y, en su caso, volver a someter el proyecto a los procedimientos ambientales que correspondan.