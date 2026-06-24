Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSalvan la vida a una mujer en TenerifeBonoloto en TenerifeHogueras de San Juan en TenerifeConductores de TitsaAdiós a los exámenes de julio de la ULLChabolismo en Adeje
instagramlinkedin

El tren del Sur de Tenerife ya tiene ruta: así será su paso por el aeropuerto Reina Sofía

La presidenta insular, Rosa Dávila, confirma que el recorrido del tren se integrará en el plan de ampliación del Aeropuerto Tenerife Sur descartando su soterramiento

Tráfico aéreo en el aeropuerto de Tenerife Sur.

Tráfico aéreo en el aeropuerto de Tenerife Sur. / Arturo Jiménez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife y el gestor aeroportuario Aena firmarán próximamente un convenio estratégico clave para el futuro del transporte guiado en la isla. El acuerdo definirá el trazado definitivo del tren del Sur a su paso por el Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía) y establecerá las bases técnicas para la llegada del tranvía al Aeropuerto Tenerife Norte (Los Rodeos). Ambas instituciones han celebrado este miércoles la reunión técnica previa y definitiva antes de la rúbrica oficial.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que ya se ha cerrado la configuración del recorrido ferroviario por el aeródromo sureño. El trazado quedará integrado formalmente dentro del proyecto de ampliación y renovación integral que Aena tiene previsto para estas instalaciones. Dávila ha avanzado un detalle técnico crucial: el recorrido se definirá en superficie ("a faz"), quedando completamente descartada la opción del soterramiento a su paso por el entorno aeroportuario.

Infografía del tren del sur al paso por Guaza. | E. D.

Infografía del tren del sur al paso por Guaza. | / E. D.

Cumbre clave con el Ministerio de Transportes este viernes

Este avance técnico coincide con el impulso político e institucional a las infraestructuras ferroviarias de la isla. En este sentido, la presidenta ha informado de que la primera reunión de seguimiento del protocolo para el desarrollo de proyectos ferroviarios en Tenerife tendrá lugar este mismo viernes en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

El encuentro contará con una representación institucional del máximo nivel para coordinar la viabilidad y financiación de los proyectos:

  • La secretaria general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
  • El consejero de Carreteras del Gobierno de Canarias.
  • La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife.

Noticias relacionadas

Esta cita servirá para calendarizar los próximos pasos de una red de transportes que busca transformar la conectividad y la sostenibilidad entre los grandes núcleos y los dos aeropuertos de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
  2. Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
  3. Malas noticias para los amantes del reggaeton: cancelado el RBF Tenerife 2026
  4. Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras
  5. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  6. La batalla del tinerfeño Adrián Díaz contra la ELA: “Mi ilusión es ver crecer a mi hijo”
  7. El juez amplía los hechos denunciados por prevaricación contra el alcalde de Icod, Javier Sierra
  8. La tasca de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella de su carta y su famosa tortilla hay que encargarla con antelación: cocina casera a precios asequibles

El tren del Sur de Tenerife ya tiene ruta: así será su paso por el aeropuerto Reina Sofía

El tren del Sur de Tenerife ya tiene ruta: así será su paso por el aeropuerto Reina Sofía

Ni enlaces sospechosos ni pagos inseguros: el truco que utilizan los ciberdelincuentes en las rebajas para robar datos bancarios a los tinerfeños

Ni enlaces sospechosos ni pagos inseguros: el truco que utilizan los ciberdelincuentes en las rebajas para robar datos bancarios a los tinerfeños

Impulsan un innovador sistema agroecológico en el Parque Rural de Teno para un modelo referente de sostenibilidad

Impulsan un innovador sistema agroecológico en el Parque Rural de Teno para un modelo referente de sostenibilidad

El Cabildo de Tenerife impulsa la movilidad en la TF-5 con el proyecto del carril Bus-VAO inteligente

El Cabildo de Tenerife impulsa la movilidad en la TF-5 con el proyecto del carril Bus-VAO inteligente

Luis Gutiérrez Valido, nombrado director técnico del nuevo Programa de Movilidad Sostenible del Teide

Luis Gutiérrez Valido, nombrado director técnico del nuevo Programa de Movilidad Sostenible del Teide

La tensión por la eliminación de los exámenes de julio llega al Rectorado de la ULL con pintadas: "Que arda el Rectorado en la noche de San Juan"

La tensión por la eliminación de los exámenes de julio llega al Rectorado de la ULL con pintadas: "Que arda el Rectorado en la noche de San Juan"

Nuevo varapalo judicial al Circuito del Motor de Tenerife: el TSJC tumba otra vez su declaración ambiental

Nuevo varapalo judicial al Circuito del Motor de Tenerife: el TSJC tumba otra vez su declaración ambiental

Tenerife conquista Mónaco: la gastronomía de la isla deslumbra al príncipe Alberto II en el 150 aniversario de relaciones diplomáticas

Tracking Pixel Contents