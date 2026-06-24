El tren del Sur de Tenerife ya tiene ruta: así será su paso por el aeropuerto Reina Sofía

El Cabildo de Tenerife y el gestor aeroportuario Aena firmarán próximamente un convenio estratégico clave para el futuro del transporte guiado en la isla. El acuerdo definirá el trazado definitivo del tren del Sur a su paso por el Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía) y establecerá las bases técnicas para la llegada del tranvía al Aeropuerto Tenerife Norte (Los Rodeos). Ambas instituciones han celebrado este miércoles la reunión técnica previa y definitiva antes de la rúbrica oficial.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que ya se ha cerrado la configuración del recorrido ferroviario por el aeródromo sureño. El trazado quedará integrado formalmente dentro del proyecto de ampliación y renovación integral que Aena tiene previsto para estas instalaciones. Dávila ha avanzado un detalle técnico crucial: el recorrido se definirá en superficie ("a faz"), quedando completamente descartada la opción del soterramiento a su paso por el entorno aeroportuario.

Infografía del tren del sur al paso por Guaza. | / E. D.

Cumbre clave con el Ministerio de Transportes este viernes

Este avance técnico coincide con el impulso político e institucional a las infraestructuras ferroviarias de la isla. En este sentido, la presidenta ha informado de que la primera reunión de seguimiento del protocolo para el desarrollo de proyectos ferroviarios en Tenerife tendrá lugar este mismo viernes en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

El encuentro contará con una representación institucional del máximo nivel para coordinar la viabilidad y financiación de los proyectos:

La secretaria general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana .

. El consejero de Carreteras del Gobierno de Canarias.

del Gobierno de Canarias. La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife.

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Esta cita servirá para calendarizar los próximos pasos de una red de transportes que busca transformar la conectividad y la sostenibilidad entre los grandes núcleos y los dos aeropuertos de la isla.