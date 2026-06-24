La tensión por la eliminación de los exámenes de julio llega al Rectorado de la ULL con pintadas: "Que arda el Rectorado en la noche de San Juan"

La tensión en la Universidad de La Laguna (ULL) ha aumentado tras la aprobación del nuevo Estatuto, que reducirá a partir del próximo curso el número de llamamientos de examen. Después de varias semanas de protestas, el malestar estudiantil se ha trasladado también al entorno del Rectorado, donde han aparecido grafitis con mensajes como "¿De verdad merece la pena?" o "Que arda el Rectorado en la noche de San Juan".

Uno de los carteles que apareció en el Rectorado de la Universidad de La Laguna / E.D.

La aparición de estas pintadas, que ya han sido eliminadas, se produce en un clima de fuerte confrontación entre el alumnado y parte del Claustro universitario por la reforma del sistema de evaluación. La nueva norma salió adelante con 147 votos favorables de los 250 miembros que componen este órgano, superando el mínimo necesario para su aprobación.

La votación confirma uno de los cambios más controvertidos del nuevo Estatuto: la eliminación de un llamamiento en la convocatoria extraordinaria. La medida ha sido rechazada por los grupos estudiantiles, que consideran que supone una pérdida de oportunidades para el alumnado.

Un nuevo sistema de evaluación

El punto que concentró buena parte del debate fue el artículo 106, relativo a la evaluación. Este apartado planteaba dos alternativas. La primera proponía recortar un llamamiento y reforzar la evaluación continua, con dos convocatorias y dos evaluaciones. La segunda mantenía el esquema actual, con dos convocatorias y tres evaluaciones en total.

El Día

Finalmente, se impuso la primera opción, que obtuvo 145 votos, el 67,13% del total. La alternativa defendida por el alumnado recibió 68 apoyos, el 31,48%, y se registraron 3 abstenciones, el 1,39%.

Con el nuevo modelo, el próximo curso habrá una convocatoria ordinaria, que se celebrará en enero o mayo según el cuatrimestre, y una convocatoria extraordinaria en junio, pero con un único llamamiento. Hasta ahora, esa convocatoria extraordinaria contaba con dos oportunidades.

Protestas antes y durante el Claustro

El alumnado ya había mostrado su rechazo a la reforma durante las semanas previas. En la jornada del Claustro, las protestas comenzaron antes de la votación, con la entrada de estudiantes en el Edificio del Rectorado.

La tensión fue en aumento a medida que avanzaba la sesión ordinaria, iniciada a las 9:00 horas. Tras conocerse el resultado de la primera votación sobre los artículos no consensuados, el rector, Francisco García, decidió aplazar el encuentro. Después de un receso de 15 minutos, la reunión se retomó por la tarde en formato telemático.

La pintada del Rectorado de la Universidad de La Laguna ya ha sido eliminada / E.D.

Durante ese intervalo, los estudiantes permanecieron en el Rectorado y los representantes de los grupos estudiantiles intentaron trasladar sus críticas al profesorado y al equipo rectoral.

Dimisión en bloque de la representación estudiantil

La aprobación de la reforma provocó una reacción inmediata de la representación estudiantil. Los grupos claustrales Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), Libertad Estudiantil (LI), Asociación de Estudiantes de la ULL (AEULL), Ágora y Estudiantes en Defensa de la Facultad de Educación (EDFE) presentaron su dimisión en bloque.

También dimitió el Consejo Estudiantil, en una decisión que refleja el grado de ruptura entre el alumnado organizado y la institución universitaria.

La protesta ha unido a toda la representación estudiantil, algo poco habitual en la vida universitaria. Además de los grupos claustrales y el Consejo de Estudiantes, se han sumado las 23 delegaciones, que por primera vez se han adherido conjuntamente a una movilización de este tipo.