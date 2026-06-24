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Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte

Viajar por la autopista entre San Benito y Los Rodeos requerirá hasta un 20% menos de tiempo en sentido Santa Cruz y más de un 50% hacia el norte

Ejemplo de carril reversible para Bus Vao como el que se plantea para la TF-5.

Ejemplo de carril reversible para Bus Vao como el que se plantea para la TF-5. / El Día

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife implantará un carril Bus-VAO inteligente en la Autopista del Norte (TF-5) entre Santa Cruz y Los Rodeos con un proyecto, que sale a información pública, que consistirá en habilitar los 9,7 kilómetros que separan ambos puntos, con una inversión de 6,2 millones de euros. Se reservará el uso del carril izquierdo durante las horas punta para guaguas, taxis, motocicletas y vehículos con dos o más ocupantes. Fuera de esos periodos, el carril funcionará como uno convencional.

Según las previsiones, la medida permitirá reducir los tiempos de viaje en torno a un 20% desde el enlace del Aeropuerto del Norte hacia Santa Cruz, lo que equivale a unos diez minutos menos en carretera. Desde la capital hasta Los Rodeos, la reducción podría superar el 50%. Además, la velocidad media en este tramo pasará de los 50 kilómetros actuales, debido a las retenciones, a unos 70.

El carril Bus-VAO se implantará entre los puntos kilométricos 2,5 (a la altura de Somosierra) y 12,2 de la TF-5 y contará con sistemas inteligentes de transporte para gestionar su funcionamiento en tiempo real. Incluirá paneles de mensajes variables, cámaras de monitorización, sistemas automáticos de control y balizas luminosas, elementos que permitirán informar sobre las condiciones de uso del carril y reforzarán la seguridad vial.

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Por otra parte, la Consejería de Obras Públicas, emprende el proceso para expropiar los casi 8.0000 metros cuadrados que necesita a fin de ejecutar el construcción de tercer carril de la Autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte. Uno de los expropiados es Aena.

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