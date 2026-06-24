Tenerife conquista Mónaco: la gastronomía de la isla deslumbra al príncipe Alberto II en el 150 aniversario de relaciones diplomáticas

La gastronomía de Tenerife ha dado un importante golpe de efecto internacional al convertirse en la gran protagonista de las Jornadas Gastronómicas y Culturales Españolas, celebradas del 17 al 21 de junio en Mónaco. El encuentro, organizado por la Embajada de España en colaboración con la Dirección de Asuntos Culturales del Principado, conmemoraba el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, ofreciendo un escaparate de máximo nivel para el producto del archipiélago.

El momento cumbre de las jornadas tuvo lugar durante la cena de gala del pasado 20 de junio en el emblemático Café de París de Montecarlo. Ante una selecta representación de autoridades encabezada por el Príncipe Alberto II de Mónaco, el reconocido chef Alberto Margallo —al frente del restaurante capitalino San Sebastián 57— fue el encargado de diseñar y ejecutar un menú exclusivo que puso de relieve la excelencia y originalidad de la cocina isleña.

El producto local y los vinos de la isla como embajadores

La propuesta de Margallo y su equipo se estructuró en torno a la identidad y el sector primario de la isla. Platos que incorporaban las tradicionales papas, mojos y frutas como la papaya compartieron mesa con una cuidada selección de vinos de las diferentes denominaciones de origen de Tenerife, sorprendiendo a un público habituado a los más altos estándares culinarios del mundo.

"Estas citas son imprescindibles para posicionarnos en mercados de alto nivel. Son una oportunidad para generar interés por productos que desconocen y para descubrirles que España va más allá de la península", ha valorado el propio chef tras el éxito del encuentro.

Proyección exterior desde la autenticidad y el talento

El desembarco de los sabores tinerfeños en la Costa Azul ha contado con el respaldo del Cabildo a través de Turismo de Tenerife. El vicepresidente y consejero de Turismo de la corporación insular, Lope Afonso, ha destacado la trascendencia estratégica de la acción: “La presencia de Tenerife en un escenario de la relevancia internacional de Mónaco constituye una oportunidad extraordinaria para proyectar la excelencia de nuestra gastronomía ante públicos de gran capacidad prescriptora”.

Afonso ha subrayado que la cocina se ha consolidado como un factor diferencial clave para el destino, reforzando la imagen exterior de la isla "desde la autenticidad, el talento de nuestros profesionales y el valor de nuestro sector primario”.

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Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha ensalzado el rol de Alberto Margallo como "un auténtico embajador" que proyecta el territorio y la cultura gastronómica de Canarias bajo una visión contemporánea y de alta cocina, logrando asociar de forma definitiva la marca del destino con conceptos clave como la sostenibilidad y las experiencias de alto valor añadido.