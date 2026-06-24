St. Pedro publica 'Cancionero', su nuevo trabajo que reinterpreta grandes éxitos del pop de los 2000

St. Pedro ha publicado Cancionero, un EP de seis canciones que va más allá de la reinterpretación para resignificar grandes éxitos del pop de los 2000 desde una mirada propia. Inspirado en la tradición de las orquestas canarias, el proyecto transforma canciones ampliamente reconocidas por el público en nuevas versiones que transitan entre la salsa, el merengue, la bachata, el R&B y otros lenguajes de la música tropical.

Concebido como un reto artístico y musical, Cancionero surge también como una forma de agradecer a quienes han acompañado al artista en los últimos años. “Ha sido un reto musical y una oportunidad de agradecerle a la gente que conectó con mi álbum, dándoles en los shows estos covers nuevos además de las canciones con las que nos conocimos”, explica St. Pedro.

La inspiración del proyecto encuentra su origen en las orquestas canarias, una tradición musical profundamente arraigada en las islas y caracterizada por reinterpretar canciones populares desde nuevos códigos sonoros. A partir de esa referencia, St. Pedro construye un repertorio que conecta distintas generaciones y estilos musicales desde una perspectiva contemporánea.

Portada de 'Cancionero'. / E. D.

Producido por Marcos Sánchez, Cancionero recoge influencias tan diversas como las que han acompañado al artista desde su infancia. “Vaya usted a saber… Lo que sea que mi subconsciente tiene almacenado de cosas random que escuchaba de pequeño. Desde Chayanne a Queen, pasando por Juanes”, comenta entre risas.

Lejos de cualquier ejercicio de nostalgia, el EP busca reivindicar la capacidad de las canciones para transformarse y seguir encontrando nuevos significados. “No tengo una ambición más allá que hacer que la gente disfrute con mi música y que el proyecto siga llegando a más audiencia, además de agradecer a quienes ya son fans con estas canciones en los conciertos”, añade.