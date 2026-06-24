St. Pedro publica 'Cancionero', su nuevo trabajo que reinterpreta grandes éxitos del pop de los 2000
Entre la salsa, el merengue, la bachata y el R&B, el artista canario acerca a su universo sonoro éxitos de Christina Aguilera, Alejandro Fernández, Juanes, Pablo Alborán, Álex Ubago y Camila
St. Pedro ha publicado Cancionero, un EP de seis canciones que va más allá de la reinterpretación para resignificar grandes éxitos del pop de los 2000 desde una mirada propia. Inspirado en la tradición de las orquestas canarias, el proyecto transforma canciones ampliamente reconocidas por el público en nuevas versiones que transitan entre la salsa, el merengue, la bachata, el R&B y otros lenguajes de la música tropical.
Concebido como un reto artístico y musical, Cancionero surge también como una forma de agradecer a quienes han acompañado al artista en los últimos años. “Ha sido un reto musical y una oportunidad de agradecerle a la gente que conectó con mi álbum, dándoles en los shows estos covers nuevos además de las canciones con las que nos conocimos”, explica St. Pedro.
La inspiración del proyecto encuentra su origen en las orquestas canarias, una tradición musical profundamente arraigada en las islas y caracterizada por reinterpretar canciones populares desde nuevos códigos sonoros. A partir de esa referencia, St. Pedro construye un repertorio que conecta distintas generaciones y estilos musicales desde una perspectiva contemporánea.
Producido por Marcos Sánchez, Cancionero recoge influencias tan diversas como las que han acompañado al artista desde su infancia. “Vaya usted a saber… Lo que sea que mi subconsciente tiene almacenado de cosas random que escuchaba de pequeño. Desde Chayanne a Queen, pasando por Juanes”, comenta entre risas.
Lejos de cualquier ejercicio de nostalgia, el EP busca reivindicar la capacidad de las canciones para transformarse y seguir encontrando nuevos significados. “No tengo una ambición más allá que hacer que la gente disfrute con mi música y que el proyecto siga llegando a más audiencia, además de agradecer a quienes ya son fans con estas canciones en los conciertos”, añade.
Track by track
'Sin Miedo A Nada'
El clásico de Álex Ubago se convierte en una salsa de inspiración noventera. Una canción que mantiene intacta la fuerza de su escritura mientras encuentra una nueva vida en la pista de baile.
'A Dios Le Pido'
Un homenaje personal a Juanes y a una de las figuras más influyentes en el imaginario musical de St. Pedro. Una reinterpretación que respeta la esencia del original desde una sensibilidad propia.
'Solamente Tú'
Una de las canciones más emblemáticas del pop español reciente. Un reto interpretativo que pone en valor la emoción y la intensidad de una composición ya convertida en clásico.
'Me Dediqué a Perderte'
La versión que mejor representa el espíritu de Cancionero. Un homenaje directo a las orquestas canarias y a su tradición de transformar grandes baladas en himnos tropicales.
'Pero Me Acuerdo de Ti'
Una lectura influenciada por el R&B que refuerza la idea de que la música tropical comparte muchas raíces emocionales y expresivas con el género norteamericano.
'Aléjate de Mí'
Una de las apuestas más intuitivas del proyecto. Desde la primera escucha, la dirección artística de la canción parecía clara, dando lugar a una de las reinterpretaciones más personales del EP.
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