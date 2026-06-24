El Puerto de la Cruz celebra su noche de San Juan entre agua, fuego y un litoral lleno de vida

Primero es el agua en los chorros enramados con frutas y flores. Después el fuego, avivado con troncos y todo tipo de maderas que arden en el litoral. Y entre una cosa y otra, el Puerto de la Cruz se va llenando de vida, de vecinos, de amigos que se encuentran y de un municipio que se viste para una de sus noches más especiales, la de San Juan. Allí mismo, la oscuridad se va cerrando entre el humo de las hogueras y la luz de las llamas, mientras los barrios del municipio regresan simbólicamente al mar, como si el pueblo recordara, por unas horas, aquellos años en que todo dependía del Atlántico.

El enrame de chorros

Desde primeras horas de la mañana, antes de que el fuego domine Playa Jardín, algunas de las fuentes públicas, que normalmente pasan desapercibidas, hoy están decoradas, unas con hojas de palmera y naranjas y otras con botellas de vino y verduras. Hechos a mano por los propios vecinos, esta efímera tradición se reparte a lo largo y ancho de algunas de las calles más transitadas del Puerto de la Cruz, como Cuaco, Cupido, El Durazno, Calle Blanco, Las Maretas, Mequinez, el Muelle o Punta Brava.

Uno de los chorros enramados / Arturo Jiménez

“La Virgen del Carmen mandó que parara de llover”, asiente María Candelaria, vecina de La Ranilla, casi como una señal después de un día entero de lluvia que, sin embargo, parece dar una tregua justo a tiempo para el encendido. Vive dos calles por encima del enramado de la calle Mequinez y cada año prepara el suyo en un grifo de la azotea de su casa. Lo decora con frutas de temporada, no solo para mantener viva la tradición, sino también para que sus nietas la conozcan la costumbre. “Es un día muy especial para el Puerto, cada año esperamos esta fecha para quemar las penas”, afirma de manos con sus dos pequeñas réplicas, Lucía y María.

La gran hoguera

Pero eso no es todo en el municipio costero. Con el paso de las horas y, a medida que cae la noche, el movimiento se desplaza hacia el litoral. El objetivo, que antes era reconocer el valor del agua, ahora se traslada a su hermano: el fuego. Las hogueras de San Juan reúnen a miles de personas con la idea de quemar lo viejo, despedir lo negativo y abrirse a una nueva etapa con la llegada del ansiado verano.

Jóvenes quemando los apuntes escolares / Arturo Jiménez

Entre quienes esperan el momento de encender la llama están Miguel Hernández y Ricardo Estévez. Ambos han terminado este año la Selectividad y han decidido despedirse de una etapa quemando algunos de los apuntes que les han acompañado durante meses. Junto a su grupo de amigos han cavado un hoyo en la arena negra de Playa Jardín y lo han rodeado con velas amarillas y flores. “Después de todo el estrés de los exámenes, esto es como cerrar una etapa”, comenta Miguel. A su lado, Ricardo sonríe mientras señala el montón de papeles que acabará en las llamas. “Hay apuntes que no quiero volver a ver en mi vida”, bromea. “Si después de esto vuelvo a necesitar alguno para la carrera, ya será un problema del Miguel del futuro”, añade de nuevo entre risas.

Amigos y familia alrededor de las llamas

Allí, familias, jóvenes, grupos de amigos, vecinos de toda la vida, nuevos residentes y turistas de distintas nacionalidades, se encuentran en torno a las llamas, la música y el mar del norte de Tenerife. Algunos lo hacen con sillas plegables, otro montan pequeñas casetas y algunos, la mayoría, sobre una toalla. Una mezcla simple entre tradición, convivencia y una alegría fácilmente reconocible. “Con una cervecita y un altavoz nos unimos para montar un tenderete, no importa de dónde vengas”, comenta Javier, otro joven vecino del municipio con una dorada “bien fría” en la mano.

Seis mil personas en torno a la gran hoguera / Arturo Jiménez

Aunque en los últimos años la ubicación concreta del encendido ha estado condicionada a los criterios de seguridad y conservación del litoral, este año vuelven a su sitio, a Playa Jardín. “Se echaba de menos verlas aquí; al final, este es el lugar de siempre”, comenta nostálgico Andrés, vecino de la Vera, mientras mira cómo la playa recupera su ambiente más tradicional.

¡Viva San Juan!

También, muy cerca de una de las hogueras grandes —hay dos, una en cada extremo del litoral de Punta Brava—, junto a la que se sacrificó una figura de un espartano, los hermanos Pablo y Ramón observan el ambiente. “Hay más gente que el año pasado”, comenta el primero. Ramón mira alrededor, encogiéndose de hombros: “Eso dicen siempre, coño”. Ninguno parece demasiado interesado en comprobar quién tiene razón. Lo cierto es que hoy, en el Puerto de la Cruz, más de seis mil personas se concentran a la espera de que el fuego consuma sus penas entre vítores de “¡viva San Juan!”

Y es que dentro de unas horas, cuando la noche de San Juan sean ya un recuerdo, las calles vuelvan a la normalidad y el humo desaparezca sobre el Atlántico, la fiesta habrá completado, un año más, su cometido. De los chorros a las hogueras, de la tradición a la celebración y, entre ambos, una ciudad entera al ritmo del agua, el fuego y la más completa vida.