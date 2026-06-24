Es oficial: la DGT aprueba importantes cambios en las normas de circulación que afectarán a los conductores tinerfeños a partir de octubre

El Gobierno ha aprobado este martes una reforma del Reglamento General de Circulación para introducir nuevas obligaciones para ciclistas, usuarios de patinetes eléctricos, motoristas y conductores. El objetivo es garantizar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía y adaptar la normativa a las nuevas formas de movilidad que han ganado protagonismo en los últimos años.

Cambios significantes para los patinetes eléctricos

Uno de los principales cambios afecta directamente a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. La nueva normativa establece en 15 años la edad mínima para poder utilizarlos. Además, los usuarios deberán llevar casco obligatoriamente y circular siempre con el alumbrado encendido. Cuando la visibilidad sea escasa o se circule de noche con el VMP, los usuarios deberán utilizar elementos reflectantes como los chalecos.

Incumplir estas obligaciones está considerado una infracción grave y los infractores se enfrentan a multas de 200 euros.

"Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Para poder circular, los VMP deberán contar con el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros y portar la etiqueta identificativa", explica la DGT.

Se recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. También insisten en la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) o, de lo contario, se enfrentarán a sanciones económicas.

El Gobierno fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes y el uso obligatorio de casco / Neomotor

La reforma busca proteger a los ciclistas

Estos son uno de los usuarios más vulnerables de la vía y la reforma de la normativa incorpora mejorar para mejorar su seguridad vial y reducir la siniestralidad. Uno de los cambios es que los conductores que adelanten a una bicicleta en carretera deberán reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite permitido en la vía.

En las ciudades, los ciclistas podrán circular preferentemente por el centro del carril para aumentar su visibilidad y seguridad. Asimismo, los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros respecto a las bicicletas que circulen delante.

Quienes utilicen la bicicleta como medio de trabajo, están obligados a utilizar casco y chaleco reflectante. Si el repartido no cumple con la normativa será sancionado con 200 euros.

Así deben señalizar sus maniobras los ciclistas según la DGT / Neomotor

Nuevas normas para las motos

Las motocicletas y ciclomotores también deberán a adaptarse a diferentes cambios, ya que la nueva normativa obliga al uso de guantes de protección para conductores y pasajeros en vías interurbanas y exige llevar calzado cerrado en cualquier tipo de vía. Circular sin estos elementos podrá acarrear una multa de 200 euros.

Otra novedad es que podrán circular por el arcén derecho cuando haya congestión de tráfico y la señalización lo autorice, pero sin superar los 30 km/h. Además, los cascos que utilicen deberán estar homologados, pero esa obligación entrará en vigor en octubre del próximo año.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Muchas de estas modificaciones del Reglamento General de Circulación no comenzarán aplicarse hasta el próximo 1 de octubre. Sin embargo, algunas medidas como la obligación de determinados sistemas de alumbrado para los patinetes o el uso de cascos homologados específicos para motociclistas, no se aplicarán hasta el 1 de octubre de 2027.

Con esta reforma, la DGT busca adaptar las normas de circulación a la nueva realidad de la movilidad y reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables en las carreteras.