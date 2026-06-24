La nota perfecta que esconde una historia mucho más grande

Cada convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad deja nombres que ocupan titulares unos días y luego se diluyen en la memoria colectiva. Este año, sin embargo, el de Rafael Estupiñán, natural de Gran Canaria, merece quedarse, no solo porque ha logrado la nota más alta de toda Canarias, un 14 sobre 14, sino porque su historia obliga a repensar una idea instalada en el imaginario social: la de que la excelencia académica exige renunciar a todo lo demás.

Mientras preparaba unas pruebas que exigen meses de disciplina y concentración absoluta, este joven dirigía ya su propia empresa, impartía docencia en una compañía de teleformación de ámbito nacional y mantenía vivas pasiones cultivadas desde la infancia. Su caso desmonta, con hechos y no con discursos, el estereotipo del estudiante brillante encerrado entre libros y ajeno al mundo que lo rodea.

La vocación de Rafael por aprender comenzó antes de la PAU. Con apenas doce años se convirtió en un rostro habitual en televisión gracias a su pasión por la meteorología, afición que despertó en él la curiosidad científica y la capacidad de comunicar con naturalidad ante una cámara, destreza que después le resultaría decisiva en su faceta empresarial y docente.

Pero si hay un terreno en el que Rafael se reconoce como profesional es el de los idiomas. A su corta edad acumula las acreditaciones C2 de inglés, C2 de francés y B2 de alemán, nivel que pocos adultos alcanzan tras años de estudio. Su compromiso con las lenguas le ha llevado a publicar un manual propio, “SSCE01: Inglés A1” (ISBN 978-84-09-69016-9), y a completar estancias formativas en la Universidad de La Sorbona, en París, uno de los templos académicos más exigentes de Europa.

Su trayectoria profesional comenzó pronto. Desde los dieciséis años trabaja como docente auxiliar de teleformación en una reconocida empresa de formación de ámbito nacional, labor que mantiene hoy y combina con su otra gran responsabilidad: ser CEO y socio fundador, desde hace más de un año, de Parmar Jurídico & Formación, empresa dedicada al diseño, desarrollo y mantenimiento de páginas web para terceros, además de plataformas virtuales y contenidos SCORM para teleformación. La compañía cuenta ya con dos trabajadores en plantilla, cifra que para muchos emprendedores adultos representa un primer gran hito.

Preguntado por cómo logra compaginar tantas facetas sin que ninguna se resienta, Rafael lo resume con una claridad que desmiente cualquier improvisación. “La organización es la clave para llevar una empresa, buenas notas y vida social. Es cuestión de voluntad y esfuerzo, porque querer es poder siempre que se optimice el tiempo. Hago sacrificios, pero con ilusión y la mirada en el futuro, buscando nuevas oportunidades. Disfruto mucho del trabajo que hago. Mi pasión son los idiomas”, explica, antes de reivindicar el papel de su familia. “Mi familia es fundamental. He crecido en una familia monoparental y con una educación fundamental para llegar a lo que he conseguido. He crecido rodeado de empresas y de emprendimiento, y mi padre me ha inculcado resiliencia, voluntad y me ha enseñado a luchar por mis sueños”, afirma.

Lejos de guardarse el camino recorrido, Rafael lanza un mensaje a otros jóvenes atrapados en la falsa disyuntiva entre estudiar o emprender. “Invito a muchos jóvenes a que hagan sus proyectos, incluso combinándolos con los estudios”, insiste, convencido de que la juventud canaria tiene mucho más potencial del que el sistema le permite mostrar.

Quienes lo conocen de cerca, en las aulas y en su empresa, coinciden en algo que va más allá de los títulos y los balances: Rafael es, ante todo, una persona excepcional. Compañeros y empleados lo describen como alguien siempre dispuesto a colaborar, con una sonrisa constante y un trato exquisito que lo convierte en un referente humano, no solo académico o empresarial.

Su historia llega en un momento oportuno, cuando Canarias necesita relatos que inspiren a su juventud a creer en proyectos propios, sin miedo a que la ambición empresarial reste mérito al esfuerzo académico, ni viceversa. Rafael demuestra que ambos caminos pueden recorrerse a la vez, con organización y pasión por lo que se hace.

Porque al final, más allá del 14 en la PAU, de las acreditaciones lingüísticas, de la empresa que dirige o de las cámaras que retrataron a aquel niño que hablaba de borrascas con doce años, lo que verdaderamente define a Rafael es algo más sencillo y, a la vez, más valioso: es una buena persona.