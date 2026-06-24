Luis Gutiérrez Valido, nombrado director técnico del nuevo Programa de Movilidad Sostenible del Teide

El Cabildo de Tenerife ha dado un paso definitivo en su estrategia de protección ambiental y ordenación territorial al nombrar a Luis Gutiérrez Valido como director técnico del Programa de Movilidad Sostenible del Parque Nacional del Teide. Este nombramiento busca materializar uno de los proyectos más ambiciosos y transversales de la corporación insular: frenar la saturación de vehículos en el espacio natural protegido más visitado de Canarias.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la relevancia estratégica de esta incorporación. “Supone un paso fundamental para avanzar en uno de los grandes retos que tenemos como isla: proteger el Parque Nacional del Teide garantizando, al mismo tiempo, una movilidad ordenada, segura y sostenible”, afirmó la mandataria, insistiendo en la necesidad de reducir la presión del tráfico y encontrar un "equilibrio entre conservación, seguridad y disfrute responsable".

Un plan integral: del coche privado a las guaguas lanzaderas

Gutiérrez Valido asumirá la dirección de un programa transversal que unificará las competencias de áreas clave como Medio Natural, Carreteras, Movilidad, Turismo y Planificación Territorial. Su hoja de ruta técnica se centrará en dar un vuelco absoluto a la manera en la que residentes y turistas acceden a la alta montaña tinerfeña a través de varias medidas de choque:

Control e infraestructuras: Implantación progresiva de garitas de acceso y control en las vías de entrada, con especial atención a la carretera TF-21 .

Implantación progresiva de garitas de acceso y control en las vías de entrada, con especial atención a la carretera . Gestión de aparcamientos: Creación de un sistema de estacionamiento sujeto a reserva previa y el desarrollo de una política tarifaria específica para el uso de las nuevas plataformas de movilidad.

Creación de un sistema de estacionamiento sujeto a y el desarrollo de una política tarifaria específica para el uso de las nuevas plataformas de movilidad. Alternativas de transporte: Despliegue de una red de guaguas lanzaderas y servicios circulares internos para disuadir el uso del vehículo privado.

Perfil técnico para un reto histórico

Desde el Cabildo se ha puesto en valor la sólida trayectoria de Luis Gutiérrez Valido en los campos de la planificación, el transporte y las infraestructuras complejas. Su perfil ha sido seleccionado por su capacidad para hibridar la visión puramente técnica y operativa con la sensibilidad ambiental que exige un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, la corporación insular acelera la transición hacia un modelo de gestión moderno e innovador que busca, por encima de todo, blindar el patrimonio ecológico del Teide y asegurar su preservación para las generaciones futuras.