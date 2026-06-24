La llamada que cambia todo: así acompaña Wayalia Tenerife a las familias desde el primer día

Cuando una familia comienza a plantearse la necesidad de apoyo para una persona mayor, suelen aparecer dudas, emociones y decisiones difíciles de tomar. En esos momentos, contar con orientación profesional puede marcar la diferencia. A través de su servicio de cuidado de personas mayores, Wayalia Tenerife acompaña a las familias desde el primer contacto, ayudándolas a encontrar la solución más adecuada para cada situación.

Hablamos con Beatriz Gómez, Supervisora de la oficina de Wayalia Tenerife, y Yurena Ávila, Asesora de Familias, para conocer qué ocurre detrás de cada servicio de atención domiciliaria y cómo viven el acompañamiento a las familias.

Muchas familias tardan en dar el paso de pedir ayuda. ¿Cómo suele ser la primera llamada que reciben?

Beatriz Gómez: Normalmente es una llamada cargada de emociones. Muchas familias llevan tiempo intentando gestionar la situación por sí solas y contactan con nosotros cuando sienten que necesitan apoyo. Hay preocupación, incertidumbre y, en ocasiones, incluso cierta sensación de culpa por no poder llegar a todo. Nuestra labor empieza escuchando. Antes de hablar de servicios, necesitamos entender qué está ocurriendo y cómo se siente la familia.

Cada familia vive una situación diferente. ¿Cómo identifican cuáles son las necesidades reales de una persona mayor?

Beatriz Gómez: Escuchando mucho y observando. A veces la necesidad que la familia plantea inicialmente no es exactamente la que la persona mayor necesita. Por eso dedicamos tiempo a conocer la situación, los hábitos, el grado de autonomía y el entorno familiar. No trabajamos con soluciones estándar. Cada hogar tiene una realidad distinta y cada persona merece una atención adaptada a su forma de vivir.

Uno de los aspectos más importantes es elegir al cuidador adecuado. ¿Cómo realizan ese proceso de selección?

Yurena Ávila: Para nosotros no basta con que una persona tenga experiencia o formación. Eso es importante, por supuesto, pero también analizamos otros aspectos que pueden marcar la diferencia en la convivencia diaria. Intentamos encontrar perfiles que encajen con la personalidad, las costumbres y las necesidades de cada usuario. Al final, el cuidador va a formar parte de su día a día y es fundamental que exista comodidad y confianza desde el principio.

En Wayalia hablan mucho de la importancia de la afinidad entre cuidador y usuario. ¿Por qué es tan importante que exista esa conexión personal?

Yurena Ávila: Porque el cuidado ocurre dentro de un hogar y en un entorno muy íntimo. Cuando existe afinidad, todo resulta más natural. La persona mayor se siente más cómoda, acepta mejor la ayuda y se crea una relación basada en el respeto y la confianza. Hemos visto muchas veces cómo una relación que empieza siendo profesional acaba convirtiéndose en una compañía muy valiosa para ambas partes. Esa conexión tiene un impacto enorme en el bienestar diario.

¿Qué ocurre cuando un cuidador empieza a trabajar en un domicilio? ¿El acompañamiento de Wayalia termina ahí?

Beatriz Gómez: En absoluto. De hecho, ahí empieza una parte muy importante de nuestro trabajo. Hacemos seguimiento, mantenemos contacto con la familia y con el cuidador y estamos pendientes de cómo evoluciona la situación. Las necesidades de una persona pueden cambiar con el tiempo y es importante que el servicio pueda adaptarse. Queremos que las familias sientan que tienen un equipo detrás al que pueden acudir cuando lo necesiten.

Después de tantos años acompañando a familias, ¿qué han aprendido sobre el cuidado de las personas mayores?

Yurena Ávila: Que cada persona tiene su propia historia y que nunca debemos perder de vista eso. A veces pensamos en el cuidado desde una perspectiva muy práctica, pero detrás hay personas que han tenido una vida completa, con experiencias, gustos y formas de entender el mundo. Cuando respetamos esa individualidad, el cuidado cambia por completo.

Beatriz Gómez: Y también hemos aprendido que muchas familias llegan con miedo o con dudas, pero que pedir ayuda no significa cuidar menos. Al contrario. En muchas ocasiones es la mejor manera de garantizar que una persona recibe la atención que necesita sin que la familia tenga que asumir sola toda la carga.

Si pudieran dar un consejo a una familia que está empezando a plantearse buscar ayuda para un ser querido, ¿cuál sería?

Beatriz Gómez: Que no esperen a sentirse desbordados. Cuanto antes se busque orientación, más opciones existen para encontrar una solución tranquila y adaptada a la situación.

Yurena Ávila: Y que recuerden que pedir ayuda no es un fracaso. Cuidar es una responsabilidad muy importante y nadie debería tener que afrontarla completamente solo. Contar con apoyo puede mejorar la calidad de vida tanto de la persona mayor como de toda la familia.

Desde la oficina de Wayalia Tenerife trabajan cada día para que las familias encuentren apoyo, tranquilidad y soluciones adaptadas a sus necesidades. Quienes deseen recibir información o asesoramiento personalizado pueden visitar la oficina ubicada en Calle Nava y Grimón, 17, San Cristóbal de La Laguna, o contactar por teléfono en el 822 05 47 89.