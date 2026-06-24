El IGN registra un terremoto de magnitud 2 en Guía de Isora

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles 24, Día de San Juan, un total de seis terremotos en Canarias, de los cuales uno tiene una magnitud de 2.

Vilaflor, Guía de Isora y el Atlántico concentran los seísmos registrados durante la jornada:

Guía de Isora: magnitud 2, a las 11:58 horas

Vilaflor de Chasna: magnitud 1, a las 09:36 horas

Guía de Isora: magnitud 1.3, a las 03:27 horas

Guía de Isora: magnitud 0.3, a las 01:42 horas

Atlántico: magnitud 1.7, a las 01:21 horas

Vilaflor de Chasna: magnitud 0.9, a las 00:24 horas

Más de una veintena en dos días

Según los registros del IGN, entre este martes y miércoles, el IGN ha contabilizado 23 pequeños seísmos, todos inferiores a 2 de magnitud excepto el de este miércoles en Guía de Isora.

En concreto, todos los sismos se han localizado en las islas occidentales o el océano, estos últimos, en su mayoría, en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: