El IGN registra un terremoto de magnitud 2 en Guía de Isora
Durante la jornada se han contabilizado un total de seis seísmos en el archipiélago
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles 24, Día de San Juan, un total de seis terremotos en Canarias, de los cuales uno tiene una magnitud de 2.
Vilaflor, Guía de Isora y el Atlántico concentran los seísmos registrados durante la jornada:
- Guía de Isora: magnitud 2, a las 11:58 horas
- Vilaflor de Chasna: magnitud 1, a las 09:36 horas
- Guía de Isora: magnitud 1.3, a las 03:27 horas
- Guía de Isora: magnitud 0.3, a las 01:42 horas
- Atlántico: magnitud 1.7, a las 01:21 horas
- Vilaflor de Chasna: magnitud 0.9, a las 00:24 horas
Más de una veintena en dos días
Según los registros del IGN, entre este martes y miércoles, el IGN ha contabilizado 23 pequeños seísmos, todos inferiores a 2 de magnitud excepto el de este miércoles en Guía de Isora.
En concreto, todos los sismos se han localizado en las islas occidentales o el océano, estos últimos, en su mayoría, en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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