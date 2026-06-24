El Gobierno canario aclara que la granja marina de Adeje no está autorizada y deberá superar la evaluación ambiental

El Gobierno de Canarias ha aclarado que el proyecto acuícola previsto frente a las costas de Adeje, en la Zona de Interés Acuícola ZIA-TF-5, no cuenta actualmente con autorización administrativa para su ejecución. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria sostiene que el expediente deberá superar todos los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por la normativa autonómica, estatal y europea antes de que pueda adoptarse una decisión definitiva.

La respuesta llega después de las críticas de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que ha cuestionado la tramitación del proyecto y ha pedido la paralización definitiva de la concesión. La organización ecologista sostiene que el procedimiento avanzó sin intervención previa del organismo estatal competente en la gestión del espacio protegido afectado.

El proyecto fue adjudicado en febrero a Socat Canarias SL dentro del concurso público convocado para la ZIA-TF-5. Según el expediente, la iniciativa contempla la instalación de 24 jaulas de producción, de 25 metros de diámetro, distribuidas en dos entramados permanentes de 100 por 600 metros sobre unas 45 hectáreas de fondo marino. La previsión de producción comunicada por la empresa es de 3.000 toneladas anuales de lubina, dorada y medregal.

Una selección de proyecto, no una autorización

La Dirección General de Pesca recalca que la resolución aprobada en febrero de 2026 se limitó a seleccionar el proyecto ganador del concurso público para esta zona acuícola.

Según el departamento autonómico, esa selección no permite por sí misma instalar ni explotar la granja marina. El expediente debe continuar su tramitación antes de que pueda resolverse la concesión administrativa.

Pesca también rechaza las acusaciones de ocultación de información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La Consejería asegura que ha remitido a la Subdirección General de Biodiversidad un informe sobre la situación administrativa del expediente y los trámites pendientes.

El debate por la Franja Marina Teno-Rasca

Uno de los puntos centrales del conflicto es la posible afección del proyecto sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca, integrada en la Red Natura 2000.

ATAN sostiene que un oficio del Miteco, firmado el 15 de junio, recoge que la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina conoció el expediente el 22 de mayo, a través del traslado del decreto de oposición aprobado por el Ayuntamiento de Adeje.

La asociación afirma que este órgano, gestor de la ZEC, no fue consultado durante fases anteriores de la tramitación autonómica, entre ellas la convocatoria del concurso, la selección del adjudicatario y el periodo de información pública.

El Gobierno canario mantiene que la existencia de este espacio protegido sí figura en la planificación acuícola aprobada para la zona y en las bases reguladoras del concurso.

Un espacio protegido con especies sensibles

La Franja Marina Teno-Rasca es un espacio marino protegido situado en el suroeste de Tenerife. Su declaración como ZEC está relacionada con la presencia de especies como el delfín mular y la tortuga boba, además de hábitats como los bancos de arena.

ATAN advierte de que el área elegida para la instalación se solapa con esta zona de la Red Natura 2000. La entidad recuerda que el plan de gestión de la ZEC identifica esta franja como una de las áreas con más avistamientos de estas especies en el suroeste de la Isla.

La organización ecologista sostiene que una Zona Especial de Conservación debe tratarse como un espacio destinado a la protección ambiental y no como un área de explotación industrial.

Evaluación ambiental pendiente

La Dirección General de Pesca asegura que el expediente se encuentra actualmente en fase de análisis de las alegaciones, observaciones e informes presentados durante el periodo de información pública.

A partir de esa revisión, la documentación técnica y ambiental podría requerir aclaraciones, modificaciones o información complementaria.

El Gobierno autonómico indica que todavía no se ha iniciado formalmente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Ese trámite deberá abrirse cuando concluya el análisis de la información pública y exista una versión consolidada del proyecto.

Durante esa fase deberán solicitarse los informes ambientales y sectoriales preceptivos, incluidos los relativos a la Red Natura 2000, la compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria y el resto de autorizaciones previstas por la legislación vigente.

Las alegaciones de ATAN

ATAN presentó alegaciones durante el trámite de abril. En ellas advirtió de la ausencia del estudio de impacto ambiental entre la documentación sometida a exposición pública.

La asociación también señaló la falta del informe de compatibilidad con las estrategias marinas y posibles deficiencias en la firma del proyecto técnico.

Otra de sus objeciones se refiere a la documentación facilitada durante la fase de participación pública, que, según la entidad, era incompleta y aparecía parcialmente censurada.

Además, criticó que la consulta presencial del expediente se remitiera a Las Palmas de Gran Canaria, pese a que la instalación proyectada se ubica frente a la costa de Adeje. ATAN considera que esta circunstancia dificultó el ejercicio efectivo del derecho de participación pública.

El PROAC y la zona TF-5

La delimitación de las Zonas de Interés Acuícola incluidas en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) fue resultado de un proceso de planificación desarrollado durante varios años y concluido en 2018.

Según recuerda la Consejería, en ese procedimiento participaron administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, organismos ambientales, sectores económicos afectados, organizaciones sociales y ciudadanía.

La ZIA-TF-5 se sitúa frente al litoral de Adeje, en una zona comprendida entre el entorno de Playa del Veril y Playa de Troya, según la información aportada sobre el expediente.

Documentación solicitada por el Miteco

El Miteco ha solicitado al Gobierno canario la documentación vinculada al proyecto, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y el plan de vigilancia ambiental.

El Ministerio deberá emitir el informe de afección sobre la ZEC una vez reciba y analice esa documentación.