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Ni enlaces sospechosos ni pagos inseguros: el truco que utilizan los ciberdelincuentes en las rebajas para robar datos bancarios a los tinerfeños

El INCIBE advierte sobre tiendas online falsas y el phishing como las tácticas más comunes para engañar a los consumidores durante las rebajas

Las rebajas son una de las épocas favoritas de los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas

Las rebajas son una de las épocas favoritas de los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas

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Helena Ros

Helena Ros

Las rebajas de verano son uno de los momentos más esperados por los consumidores, pero también una de las épocas favoritas de los ciberdelincuentes. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha recordado la importancia de extremar las precauciones durante las compras online para evitar estafas durante este periodo.

Durante las rebajas los consumidores quieren encontrar los mejores descuentos para ahorrarse dinero en las prendas u objetos que tanto desean, pero descuentos llamativos, ofertas por tiempo limitado y la sensación de urgencia puede hacer que muchos usuarios bajen la guardia y caigan en trampas diseñadas por los ciberdelincuentes

Engaños más habituales en esta época

Entre los fraudes más habituales se encuentra las tiendas online falsas que ofrecen descuentos muy atractivos para los consumidores. También es común recibir numerosos correos electrónicos, mensajes o anuncios de redes sociales que recurren a páginas web fraudulentas. Los ciberdelincuentes utilizan muchos el phishing para engañar a su víctima y poder vaciar las cuentas bancarias.

Para saber si una página web es segura, desde el INCIBE explican a los ciudadanos unas pautas básicas para detectarlo:

  • Que la dirección web comience por "https"
  • Que aparezca el icono del candado en la barra del navegador
  • Tener en cuenta las opiniones y valoraciones de otros compradores
  • Comprobar la reputación de la tienda
  • Evitar acceder a enlaces recibidos por correo electrónico, SMS o redes sociales. Estos podrían ser fraudulentos y redirigir a páginas web falsas.

En caso de duda, contacta directamente con la tienda para asegurar su autenticidad o compra en sitios web habituales aunque el descuento nos sea tan llamativo.

Amazon liquida, hoy, sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 74 %

Muchos ciudadanos desconocen las fraudes que se esconden tras las rebajas de verano / E.D

El error más frecuente durante las rebajas

Uno de los principales riesgos es dejarse llevar por ofertas excesivamente atractivas. Los expertos recuerdan que si un producto tiene un precio muy inferior al habitual, conviene desconfiar y comparar con otras webs antes de lanzarse a adquirirlo. En muchos casos, detrás de esos supuestos chollos se esconden páginas fraudulentas o productos que nunca llegarán al comprador.

Consejos para evitar fraudes durante las rebajas online

Los expertos en ciberseguridad han lanzado una serie de consejos para que los ciudadanos tengan en cuenta antes de realizar compras online:

Noticias relacionadas y más

  • No realizar compras desde redes wifi públicas.
  • Mantener actualizado el antivirus del dispositivo.
  • Utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta.
  • Revisar periódicamente los movimientos bancarios.
  • Leer las políticas de devolución y privacidad antes de comprar.
  • No almacenar datos bancarios en páginas desconocidas.

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