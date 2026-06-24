La energía verde llega al Anillo Insular a través del túnel de El Bicho, en Santiago del Teide

El túnel de El Bicho, en el municipio de Santiago del Teide y que forma parte del Anillo Insular, reducirá unos 35.000 euros al año la factura de la luz con la instalación de 306 paneles fotovoltaicos. Se trata de unos dispositivos que fueron presentados este miércoles y que marcan el futuro. “Es un camino que ya no tiene retorno”, expresó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, sobre la apuesta por estos dispositivos en las nuevas infraestructuras viarias del Archipiélago.

La instalación está dividida entre las dos bocas del túnel -con 126 paneles en el extremo norte y 180 en el sur- y la previsión es que entre en funcionamiento en las próximas semanas. En concreto, es una actuación que permitirá generar energía limpia para abastecer parte de las necesidades energéticas de la infraestructura y reducir su dependencia de la red eléctrica convencional.

La directora general de Infraestructura Viaria del Ejecutivo regional, Rosana Melián, explicó que esta actuación constituye una “experiencia pionera en Canarias al tratarse del primer proyecto de energía renovable vinculado directamente a infraestructuras viarias”, y añadió que el proyecto forma parte de una línea estratégica que la Dirección General de Infraestructura Viaria está extendiendo a distintos puntos de la red de carreteras de Canarias sobre “criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y descarbonización en la planificación y ejecución de sus proyectos”.

En la visita también estuvieron presentes el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, y la concejala de Gobernación del Ayuntamiento de Santiago del Teide, Beatriz González. La actuación del túnel de El Bicho se integra en la Estrategia Verde en materia de Infraestructura Viaria de Canarias, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y redactada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Las actuaciones de generación de energía renovable cuentan con una inversión conjunta de 1,3 millones de euros y se desarrollan, además de en El Bicho, en los túneles de La Cumbre (LP-3), en La Palma, y Pino Seco (GC-1), en Gran Canaria, así como en el enlace de Butihondo (FV-2), en Fuerteventura.

274.000 euros

Las placas ahora presentadas han supuesto una inversión de 274.094 euros y han sido ejecutadas por Tragsa, con asistencia técnica de Mas 24 Ingeniería & Arquitectura. Más en detalle, se ha llevado a cabo la implantación de una instalación fotovoltaica de autoconsumo.

El proyecto ha sido diseñado para generar energía renovable en la propia infraestructura y abastecer una parte significativa de la demanda energética asociada a los sistemas de explotación, iluminación y seguridad del túnel, "reduciendo así su dependencia de la red eléctrica convencional y avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible de las infraestructuras viarias".

Rodríguez destacó que la sostenibilidad ya no puede quedarse en una “declaración de intenciones”, y agregó que “con actuaciones como esta se convierte en una realidad tangible que estamos incorporando a la planificación, construcción y gestión de nuestras infraestructuras”.

Pablo Rodríguez manifestó que proyectos como el del túnel de El Bicho permiten avanzar hacia una red viaria “más eficiente, capaz de reducir su consumo energético, aprovechar los recursos renovables de los que dispone Canarias”. Además, indicó que “esta actuación demuestra que la sostenibilidad puede integrarse de forma efectiva en la gestión diaria de nuestras carreteras”.