Crema de berros con canelón de calabacín relleno de queso y gofio de Hermigua, el plato que ya probó el papa León XIV y que ahora puedes degustar tú en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) incorporará a la oferta gastronómica de sus restaurantes, de forma temporal, una selección de los platos que un equipo de profesionales y alumnado de la entidad, formado por quince personas, diseñó, elaboró y sirvió al papa León XIV durante su reciente estancia en Gran Canaria.

La propuesta está compuesta por una crema de berros de Firgas con canelón de calabacín relleno de queso y gofio de Hermigua; prensado de cochino negro envuelto en coles de orilla, acompañado de calabacín baby y chicharrón sobre hummus de zanahoria; y un cremoso de chocolate en diferentes texturas con confitura de naranjas de Gran Canaria.

El menú se completa con una copa de vino, agua y café, indica una nota de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, de la que depende Hecansa.

¿Cuándo se puede probar?

Esta experiencia gastronómica estará disponible los próximos días 30 de junio y 1 de julio en el restaurante del Hotel Escuela Santa Brígida, en Gran Canaria, y los días 7 y 8 de julio en el Hotel Escuela Santa Cruz, en Tenerife.

El precio del menú será de 25 euros por persona y requerirá reserva previa.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, indica que los profesionales de Hecansa hicieron un magnífico trabajo durante la estancia del papa en Gran Canaria y por ello ahora quiere que se pueda conocer no solo parte de esas elaboraciones, sino también el esfuerzo que hubo detrás de cada plato.