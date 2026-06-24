Cardiología avanzada: tratamientos de alta especialización para las enfermedades cardiovasculares más complejas

La cardiología moderna ha transformado el abordaje de las enfermedades cardiovasculares gracias al desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas cada vez más precisas. Hoy es posible tratar patologías cardiacas complejas mediante procedimientos mínimamente invasivos y tecnología de vanguardia, mejorando el pronóstico de los pacientes y reduciendo significativamente los tiempos de recuperación.

En este contexto, el Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Tenerife se ha consolidado como una unidad de referencia en el diagnóstico y tratamiento integral de enfermedades cardiovasculares complejas. Su actividad combina la atención especializada con procedimientos avanzados de cardiología intervencionista, hemodinámica e imagen cardiaca, ofreciendo soluciones personalizadas para pacientes con patologías que requieren un alto nivel de especialización.

El equipo, integrado por los doctores Ángel Clemente, Juan Antonio González-BritoAlejandro Sánchez-Flecha y Julio Miranda, cuenta con una amplia experiencia en el abordaje de patologías cardiovasculares complejas y en la realización de procedimientos de alta precisión. Su trabajo permite ofrecer una atención integral centrada en mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes, incorporando las técnicas más avanzadas disponibles en la actualidad.

La combinación de experiencia clínica, innovación tecnológica y un enfoque multidisciplinar convierte a el Hospital Quirónsalud Tenerife en un referente para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares que requieren diagnósticos precisos y soluciones terapéuticas avanzadas.

Tratamientos de Alta Complejidad e Intervencionismo Coronario

El gran baluarte del hospital frente a situaciones críticas es su Unidad de Hemodinámica, especializada de forma directa en el abordaje de la cardiopatía isquémica y la enfermedad coronaria obstructiva mediante cateterismo cardiaco. A través de la angioplastia coronaria con implante de stents, el equipo médico consigue restablecer eficazmente el flujo de sangre en arterias obstruidas de forma mínimamente invasiva, reduciendo drásticamente los tiempos de convalecencia y evitando los riesgos asociados a una cirugía abierta.

Esta inmediatez resolutiva en procedimientos de alta complejidad resulta especialmente decisiva en casos de infarto agudo de miocardio, donde una actuación médica rápida permite salvar músculo cardiaco, minimizar secuelas crónicas y elevar de manera sustancial las probabilidades de supervivencia del paciente.

Abordaje Preferente de las Arritmias Cardiacas y Trastornos del Ritmo

El control y la corrección de las arritmias cardiacas constituyen otra de las prioridades absolutas y especializadas de este servicio. Para el estudio detallado de las anomalías eléctricas del corazón, la unidad de cardiología utiliza sistemas avanzados de monitorización continua como el Holter cardiaco, capaz de registrar de forma ininterrumpida la actividad eléctrica durante 24 o 48 horas (o periodos superiores), detectando alteraciones críticas que pasarían desapercibidas en una consulta convencional.

En el plano terapéutico, la implantación de marcapasos modernos representa uno de los mayores avances para corregir de raíz estos trastornos del ritmo cardiaco. Estos dispositivos eliminan eficazmente síntomas limitantes como la fatiga crónica, los mareos o las pérdidas de conocimiento (síncopas), devolviendo de inmediato la calidad de vida a los pacientes a través de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos.

Infraestructura Tecnológica para el Diagnóstico Cardiovascular

Para asegurar el éxito de estas intervenciones complejas y del seguimiento especializado, el centro dispone de un equipamiento de última generación destinado al diagnóstico cardiovascular de alta precisión. Entre las técnicas diagnósticas fundamentales destaca el ecocardiograma transtorácico, una exploración no invasiva que evalúa en tiempo real la estructura, función y estado de las válvulas del corazón.

Cuando los especialistas necesitan una visualización de máxima nitidez para planificar procedimientos intervencionistas o estudiar zonas anatómicas especialmente complejas (como la aorta, las válvulas o la aurícula izquierda), recurren al ecocardiograma transesofágico, que ofrece imágenes de alta precisión.

Salud Cardiovascular General: Prevención y Factores de Riesgo

En un plano complementario y de continuidad asistencial, el centro mantiene un firme compromiso con la salud cardiovascular de la población. En España, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad, íntimamente ligadas a factores como el envejecimiento, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y las dietas poco equilibradas.

Por ello, la cardiología clínica actual promueve la prevención cardiovascular activa mediante la identificación temprana del riesgo cardiovascular individual. A través de herramientas específicas como el Monitor Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) y las tradicionales pruebas de esfuerzo o ergometrías, los especialistas logran controlar de forma estricta la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, evitando de forma decisiva que el paciente evolucione hacia episodios graves de insuficiencia cardiaca.