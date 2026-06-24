Consejo de gobierno
El Cabildo de Tenerife y El Rosario cogestionarán el polígono de La Campana
Luis Gutiérrrez es elegido para desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible en el Parque Nacional del Teide
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles el convenio con el Ayuntamiento de El Rosario para impulsar la creación de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial San Isidro-El Chorrillo, conocido popularmente como La Campana, donde la institución insular ha realizado inversiones por valor de 15 millones de euros en los últimos años. También dio a conocer la elección de Luis Gutiérrez Valido como nuevo director técnico del Programa de Movilidad Sostenible del Parque Nacional del Teide,
La medida de cogestión con El Rosario permite a la Corporación insular asumir el liderazgo técnico para dotar al entorno del polígono de un instrumento de desarrollo estable para el principal enclave industrial del área metropolitana,. El convenio, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Asimismo, desginó a Luis Gutiérrez Valido como nuevo director técnico del Programa de Movilidad Sostenible del Parque Nacional del Teide, una figura clave para liderar uno de los proyectos estratégicos insulares más relevantes en sostenibilidad, ordenación territorial y protección medioambiental.
Acuerdos en ciencia, sector primario y movilidad
Entre los otros acuerdos destaca que el ITER formaliza la solicitud de renovación del Convenio Específico de Cooperación para el curso académico 2026-2027 con la Consejería de Educación para dar continuidad a la cooperación institucional vinculada a áreas estratégicas como la genómica, la medicina personalizada o la biotecnología.
Además, la consejería de Medio Natural aprueba la propuesta para contratar el servicio de un sistema agroecológico para la ganadería semiextensiva en el Parque Rural de Teno. Bajo el paraguas del proyecto Renaturmac 2026-2028 cuenta con una inversión total de 427.290 euros.
También se da visto bueno al proyecto de rehabilitación del firme de la TF-82, entre los municipios de El Tanque y Santiago del Teide con un presupuesto de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses. Los trabajos afectarán a un tramo de ocho kilómetros de una vía por la que transitan a diario unos 11.000 vehículos.
En materia de empleo se renueva el Proyecto NOE con cuatro millones de euros para personas en busca de su primer trabajo. Por último, se dota con 100.000 euros a los 31 ayunrtmaientos para proyectos de igualdad de género.
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