El Cabildo de Tenerife impulsa la movilidad en la TF-5 con el proyecto del carril Bus-VAO inteligente

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado un paso crucial para desatascar una de las principales arterias de comunicación de la isla. La corporación insular ha sacado a exposición pública el proyecto para la implantación de un carril Bus-VAO inteligente en la autopista del norte (TF-5), en el tramo comprendido entre Santa Cruz y Los Rodeos. Según los estudios de simulación del proyecto, esta medida estratégica reducirá hasta en un 50% los tiempos de viaje en sentido ascendente y un 21% en sentido decreciente.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha detallado este miércoles en rueda de prensa que la actuación contará con una partida presupuestaria de 6,2 millones de euros. El carril reservado abarcará una longitud aproximada de 9,7 kilómetros (entre los puntos kilométricos 2+500 y 12+200) en ambos sentidos de la marcha, beneficiando a un corredor que soporta diariamente una densidad superior a los 100.000 vehículos.

Gestión dinámica mediante tecnología inteligente

La gran novedad de esta infraestructura radica en su carácter "inteligente" y reversible. La consejera de Movilidad, Eulalia García, ha explicado que el carril izquierdo se reservará de manera dinámica durante las horas punta exclusivamente para el tránsito de guaguas, taxis, motocicletas y vehículos particulares con dos o más ocupantes (VAO). Fuera de estos periodos de máxima congestión, la vía recuperará su funcionalidad como un carril convencional.

Para coordinar este tráfico variable, el proyecto incorpora Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que gestionarán la autopista en tiempo real mediante:

Paneles de mensaje variable de última generación.

Cámaras de monitorización continua y sistemas automáticos de control.

Balizas luminosas integradas en la calzada para delimitar los usos y reforzar la seguridad vial.

El plazo para consultar la documentación técnica y la presentación de alegaciones u observaciones permanecerá abierto hasta el próximo 17 de abril, fecha tras la cual se resolverán las sugerencias para proceder a la licitación de las obras.

Inyección de 2,9 millones para la carretera TF-82 en el norte

De forma complementaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación del firme de la carretera TF-82, en el tramo que conecta los municipios de El Tanque y Los Silos (puntos kilométricos del 7+380 al 16).

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Con un presupuesto asignado de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, las obras tienen como fin garantizar la seguridad vial de los más de 11.000 conductores que usan diariamente esta ruta. El plan integral de mejora no solo se limitará al reasfaltado de la calzada, sino que incluirá la limpieza de cunetas, la optimización de los sistemas de drenaje, la sustitución de barreras de contención y la renovación completa de la señalización vertical y horizontal. Este proyecto inicia ahora un periodo de información pública de 20 días.