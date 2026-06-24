El buffet libre de sushi más grande de Canarias está en el sur de Tenerife: platos diferentes y capacidad para 200 comensales

Los amantes del sushi tiene una nueva parada en al sial en el sur de Tenerife. Se trata de Sushi Wo, un buffet libre que cuenta con una capacidad para 200 comensales y una propuesta que busca ser diferencial. Los creadores de contenido de @guachinchesmodernos han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores.

Cómo funciona el sistema de este buffet

El establecimiento utiliza la máxima tecnología para garantizar un servicio rápido y cómodo. El buffet cuenta con una carta y los clientes realizan los pedidos a través de una tablet. Los cinco pasos que deben tener en cuenta al visitar el establecimiento:

El buffet tiene un precio fijo y lo que lo hace varias son las bebidas y postres que no están incluidos

y lo que lo hace varias son las bebidas y postres que no están incluidos Ofrecen una gran variedad de elaboraciones

Los comensales deben pedir un máximo de 5 platos en cada pedido , así tantas veces como quieran.

, así tantas veces como quieran. En la tablet se marcan los códigos de los platos que elija el cliente, cuántos de cada y el personal se encarga de llevarlo a la mesa.

Cada plato que se pido y no se consuma tiene una penalización de 2 euros para concienciar sobre el desperdicio de comida, así que desde el establecimiento animan a pedir solo lo que los clientes vayan a comer realmente.

Una carta sorprendente

La oferta gastronómica va mucho más allá de los clásicos makis y nigiris. En su carta aparecen diferentes variedades de sushi, tartares, baos, wok, fideos, platos calientes y propuestas menos habituales que sorprendieron a la pareja `foodie´. Entre ellas destacan los makis con fresa, elaboraciones con anguila, tartar de atún o diferentes combinaciones que sorprenden a los clientes en cada bocado.

Uno de los buffets más grande de las islas

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la visita fue la amplitud del establecimiento. Con espacio para más de 200 personas, se ha convertido en uno de los restaurantes de este tipo más grandes del archipiélago. "Es el buffet libre de sushi más grande de Canarias. Tiene capacidad para 200 personas", comentan en el vídeo.

Además, destaca la decoración del local que se caracteriza por ser cuidada o moderno, algo que lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar de una experiencia gastronómica diferente y una opción para visitar en compañía.

La relación calidad-precio también es uno de los aspectos que llamó la tención de los creadores de contenido. "Sorprende la calidad de la comida", aseguran al probar diferentes elaboraciones.

Horario y ubicación

El buffet se encuentra en centro comercial Oasis, en la Avenida Las Américas 9, Arona. El precio es de 28,90 euros para adultos y 15,90 euros para niños. Sin embargo, las bebidas, los postres y el café se pagan aparte. El establecimiento cuenta además con aparcamiento privado cercano, acepta pagos con tarjeta.

Abre todos los días de 13:30 a 23.00 horas, ofreciendo tanto servicio de almuerzo como de cenas.