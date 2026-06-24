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Aytana, innovación tecnológica para espacio y Defensa

Ingeniería, innovación y fabricación propia al servicio de programas estratégicos nacionales e internacionales

Miguel Ángel Jiménez

Miguel Ángel Jiménez

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Renata Domingo

¿Cómo nace Aytana?

— Aytana Aeroespacio y Defensa es una empresa tecnológica española creada en 2023 y especializada en el desarrollo, fabricación e integración de soluciones avanzadas para los sectores aeroespacial, de defensa, grandes infraestructuras científicas y tecnologías basadas en hidrógeno. Surge como evolución de las capacidades del Grupo Cox, heredando más de 20 años de experiencia en defensa e hidrógeno y más de 14 años en programas espaciales y científicos internacionales. Su misión es diseñar soluciones innovadoras orientadas a la energía, monitorización, control y gestión eficiente de recursos en entornos estratégicos, combinando conocimientos del sector energético con aplicaciones aeroespaciales y de defensa, lo que constituye uno de sus principales elementos diferenciales.

¿A qué se dedica Aytana?

— La empresa desarrolla sistemas avanzados de energía y control aplicados a lanzadores espaciales, satélites, sistemas de defensa terrestre y marítima, así como soluciones energéticas basadas en hidrógeno, incluyendo aplicaciones para submarinos. Su objetivo es posicionarse como referente europeo en tecnologías energéticas inteligentes, aportando innovación, sostenibilidad y fiabilidad. Aytana cuenta con un equipo multidisciplinar altamente especializado, formado por ingenieros, investigadores y expertos procedentes de sectores como la defensa, la energía, el espacio y las infraestructuras científicas, lo que le permite abordar proyectos complejos con un alto nivel tecnológico.

Equipo de Aytana en el Observatorio ALMA en el desierto de Atacama (Chile)

Equipo de Aytana en el Observatorio ALMA en el desierto de Atacama (Chile) / La Provincia

¿Cuáles son los principales clientes de Aytana?

— Entre sus clientes destacan grandes contratistas europeos del ámbito aeroespacial y de defensa, además de entidades vinculadas a proyectos científicos internacionales. La compañía participa en cadenas de suministro estratégicas dentro de Europa, contribuyendo a sectores clave para la soberanía tecnológica y la autonomía industrial. Sus planes de crecimiento incluyen la expansión internacional, el aumento de su participación en programas europeos, el desarrollo de nuevos productos propios y el refuerzo de sus capacidades de fabricación e integración. Asimismo, busca consolidar su presencia en el ámbito del hidrógeno y las tecnologías energéticas avanzadas, fundamentales para la transición energética, y fortalecer alianzas con instituciones públicas, universidades y centros tecnológicos.

Sus desarrollos abarcan desde sistemas para satélites hasta tecnologías de energía, control y monitorización para defensa

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿qué les aporta?

— En este contexto, Tenerife se presenta como una oportunidad estratégica para Aytana gracias a su posición geográfica, sus infraestructuras y su ecosistema de innovación. La isla ofrece un entorno propicio para el desarrollo tecnológico y la atracción de talento, favoreciendo la implantación de empresas de alto valor añadido. La presencia de Aytana puede contribuir a diversificar la economía local, generar empleo cualificado y reforzar el posicionamiento de Canarias como polo tecnológico. Además, el apoyo de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) resulta clave, ofreciendo programas de formación, mentorización, networking, conexiones con universidades y misiones comerciales, lo que facilita la integración en el ecosistema y la colaboración empresarial.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones?

— Consideramos el impulso institucional esencial para alcanzar estos objetivos, mediante financiación de I+D+I, incentivos a la inversión, apoyo a la formación especializada y acceso a infraestructuras tecnológicas. En este sentido y alineados con los objetivos de las administraciones ,la propuesta de valor de Aytana representa una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial en sectores estratégicos, con capacidad para contribuir tanto al crecimiento tecnológico de España como al posicionamiento de Tenerife como referente en la economía del conocimiento.

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