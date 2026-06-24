Aytana, innovación tecnológica para espacio y Defensa

¿Cómo nace Aytana?

— Aytana Aeroespacio y Defensa es una empresa tecnológica española creada en 2023 y especializada en el desarrollo, fabricación e integración de soluciones avanzadas para los sectores aeroespacial, de defensa, grandes infraestructuras científicas y tecnologías basadas en hidrógeno. Surge como evolución de las capacidades del Grupo Cox, heredando más de 20 años de experiencia en defensa e hidrógeno y más de 14 años en programas espaciales y científicos internacionales. Su misión es diseñar soluciones innovadoras orientadas a la energía, monitorización, control y gestión eficiente de recursos en entornos estratégicos, combinando conocimientos del sector energético con aplicaciones aeroespaciales y de defensa, lo que constituye uno de sus principales elementos diferenciales.

¿A qué se dedica Aytana?

— La empresa desarrolla sistemas avanzados de energía y control aplicados a lanzadores espaciales, satélites, sistemas de defensa terrestre y marítima, así como soluciones energéticas basadas en hidrógeno, incluyendo aplicaciones para submarinos. Su objetivo es posicionarse como referente europeo en tecnologías energéticas inteligentes, aportando innovación, sostenibilidad y fiabilidad. Aytana cuenta con un equipo multidisciplinar altamente especializado, formado por ingenieros, investigadores y expertos procedentes de sectores como la defensa, la energía, el espacio y las infraestructuras científicas, lo que le permite abordar proyectos complejos con un alto nivel tecnológico.

Equipo de Aytana en el Observatorio ALMA en el desierto de Atacama (Chile) / La Provincia

¿Cuáles son los principales clientes de Aytana?

— Entre sus clientes destacan grandes contratistas europeos del ámbito aeroespacial y de defensa, además de entidades vinculadas a proyectos científicos internacionales. La compañía participa en cadenas de suministro estratégicas dentro de Europa, contribuyendo a sectores clave para la soberanía tecnológica y la autonomía industrial. Sus planes de crecimiento incluyen la expansión internacional, el aumento de su participación en programas europeos, el desarrollo de nuevos productos propios y el refuerzo de sus capacidades de fabricación e integración. Asimismo, busca consolidar su presencia en el ámbito del hidrógeno y las tecnologías energéticas avanzadas, fundamentales para la transición energética, y fortalecer alianzas con instituciones públicas, universidades y centros tecnológicos.

Sus desarrollos abarcan desde sistemas para satélites hasta tecnologías de energía, control y monitorización para defensa

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿qué les aporta?

— En este contexto, Tenerife se presenta como una oportunidad estratégica para Aytana gracias a su posición geográfica, sus infraestructuras y su ecosistema de innovación. La isla ofrece un entorno propicio para el desarrollo tecnológico y la atracción de talento, favoreciendo la implantación de empresas de alto valor añadido. La presencia de Aytana puede contribuir a diversificar la economía local, generar empleo cualificado y reforzar el posicionamiento de Canarias como polo tecnológico. Además, el apoyo de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) resulta clave, ofreciendo programas de formación, mentorización, networking, conexiones con universidades y misiones comerciales, lo que facilita la integración en el ecosistema y la colaboración empresarial.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones?

— Consideramos el impulso institucional esencial para alcanzar estos objetivos, mediante financiación de I+D+I, incentivos a la inversión, apoyo a la formación especializada y acceso a infraestructuras tecnológicas. En este sentido y alineados con los objetivos de las administraciones ,la propuesta de valor de Aytana representa una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial en sectores estratégicos, con capacidad para contribuir tanto al crecimiento tecnológico de España como al posicionamiento de Tenerife como referente en la economía del conocimiento.