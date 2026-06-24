Una ambulancia medicalizada del SUC atiende un parto en un domicilio de Los Realejos

El equipo sanitario de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió recientemente un parto extrahospitalario en una vivienda del municipio de Los Realejos, en Tenerife. La intervención permitió atender a la madre y al recién nacido en el domicilio antes de su traslado al hospital.

La alerta se recibió de madrugada en la sala de emergencias, después de que se comunicara que una mujer había dado a luz en su casa. El aviso fue realizado por el padre del bebé, que actuó como alertante y mantuvo contacto telefónico con el coordinador sanitario del SUC durante los primeros momentos posteriores al nacimiento.

Durante esa llamada, el profesional sanitario realizó una valoración inicial de la madre y del recién nacido. También ofreció indicaciones al padre sobre cómo actuar hasta la llegada de los recursos de emergencia.

Primera valoración por teléfono

El coordinador sanitario del SUC recabó información sobre el estado de la madre y del bebé para determinar la respuesta asistencial necesaria.

A través de esa primera valoración telefónica, pudo confirmar que ambos se encontraban en buen estado. A continuación, se activó una ambulancia de soporte vital avanzado, que se desplazó hasta el domicilio para realizar una valoración presencial y prestar la asistencia sanitaria correspondiente.

Asistencia en el domicilio

A la vivienda acudió un equipo formado por un médico, una enfermera y un técnico en emergencias sanitarias. Tras su llegada, los profesionales comprobaron el estado clínico de la madre y del recién nacido.

Una vez verificado que ambos estaban estables, el equipo completó la fase de alumbramiento, con la expulsión de la placenta sin incidencias.

El proceso se desarrolló bajo supervisión sanitaria. En ese momento, el padre pudo participar activamente realizando el corte del cordón umbilical una vez finalizado el alumbramiento.

Traslado seguro al hospital

Después de concluir la asistencia en el domicilio, el personal de la ambulancia preparó el traslado de la madre y del bebé siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de pacientes.

De forma paralela, desde la sala de emergencias se contactó con los servicios de Obstetricia, Matronas y Ginecología del hospital de referencia.

Esta coordinación permitió garantizar la continuidad asistencial y que ambos recibieran atención especializada a su llegada al centro hospitalario.

La madre y el recién nacido fueron trasladados en condiciones de seguridad, después de que el equipo sanitario confirmara su adecuado estado clínico.