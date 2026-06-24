Alcalá, el rincón marinero de Tenerife que conquista a Belén Esteban: playas escondidas y buen marisco

La costa suroeste de Tenerife vuelve a situarse en el foco mediático tras conocerse que Belén Esteban ha elegido Alcalá, en el municipio de Guía de Isora, como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia. La colaboradora televisiva ha compartido en redes sociales imágenes de su estancia en este enclave pesquero, uno de los pueblos con más encanto de la Isla.

En el vídeo difundido por la colaboradora televisiva se aprecia la playa de fondo, una estampa que sitúa de nuevo el foco en uno de los enclaves más reconocibles del litoral isorano. Además de imágenes en el hotel donde se alojó junto a sus familiares y amigos.

Alcalá se encuentra entre Playa San Juan y el entorno de Los Gigantes, en una franja del suroeste tinerfeño donde conviven zonas turísticas, espacios residenciales y pequeños núcleos que aún mantienen parte de su identidad marinera. Su paseo junto al mar, sus zonas de baño y su ambiente tranquilo lo han convertido en un lugar frecuentado tanto por vecinos como por visitantes.

Un núcleo costero con identidad propia

Lejos del perfil de los grandes enclaves turísticos del sur de Tenerife, Alcalá conserva una imagen vinculada al mar y a la vida cotidiana de un antiguo pueblo pesquero. Las casas de colores próximas al litoral, el antiguo muelle y las pequeñas embarcaciones forman parte de una estampa que todavía recuerda la relación histórica de esta zona con la pesca.

El pueblo ha crecido en los últimos años, pero mantiene una escala más tranquila que otros puntos del suroeste de la Isla. Esa combinación de paseo marítimo, plazas, pequeños comercios y restaurantes junto al océano explica por qué Alcalá sigue siendo uno de los lugares elegidos para pasar unas horas junto al mar sin alejarse demasiado de los principales núcleos turísticos.

La playa de arena negra y callao, uno de sus encantos

Uno de los espacios más conocidos es la playa de Alcalá, situada junto al antiguo muelle pesquero. Se trata de una zona de baño de arena negra y callao, muy vinculada a la vida diaria del pueblo y utilizada por quienes buscan un entorno más recogido que las grandes playas del sur.

El paseo marítimo, construido sobre el borde volcánico de la costa, permite recorrer parte del litoral con vistas abiertas al océano Atlántico y, en días despejados, a la isla de La Gomera. Es también uno de los puntos desde los que se observan algunos de los atardeceres más característicos del suroeste tinerfeño.

Piscinas naturales y pequeñas calas

Además de la playa principal, el litoral de Alcalá cuenta con piscinas naturales y pequeñas calas que atraen a bañistas durante buena parte del año. Son espacios integrados en la costa volcánica y forman parte de uno de los principales atractivos del núcleo.

Estas zonas permiten disfrutar del mar en un entorno más protegido, aunque siempre condicionado por el estado del oleaje. Como ocurre en otros puntos del litoral canario, la prudencia y el respeto a las indicaciones de seguridad son esenciales antes del baño.

La plaza, la parroquia y el mercadillo

El núcleo histórico de Alcalá se articula en torno a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y a varios espacios de encuentro próximos al mar. La vida del pueblo se mueve entre la plaza, el paseo y el entorno del muelle, donde se concentra buena parte del ambiente local.

Cada lunes, además, Alcalá acoge un mercadillo que reúne a vecinos y visitantes en torno a productos, artesanía y puestos variados. Esta cita semanal contribuye a reforzar el carácter de punto de encuentro del núcleo dentro del municipio de Guía de Isora.

Gastronomía junto al Atlántico

La cocina marinera es otro de los elementos que identifican a Alcalá. En los restaurantes de la zona tiene presencia el pescado fresco, el marisco y otras preparaciones vinculadas al litoral, en una oferta marcada por la proximidad al puerto y por la tradición pesquera del municipio.

Para muchos visitantes, comer frente al mar forma parte de la experiencia de pasar por este núcleo del suroeste de Tenerife, especialmente en una zona donde el paisaje costero sigue teniendo un papel protagonista.

Cerca de Los Gigantes

Alcalá se encuentra a poca distancia de los acantilados de Los Gigantes, uno de los paisajes naturales más conocidos de Tenerife. Esta formación volcánica, que cae de forma abrupta sobre el Atlántico, es uno de los grandes referentes visuales del oeste de la Isla.

La cercanía a este enclave, a Playa San Juan y a otros puntos del litoral de Guía de Isora sitúa a Alcalá en una zona estratégica para quienes buscan recorrer el suroeste tinerfeño sin renunciar a un ambiente más pausado.