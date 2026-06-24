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La Aemet pronostica temperaturas de hasta 28 grados este miércoles en Tenerife

Se espera lluvia débil en el norte de la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El calor seguirá haciéndose notar este miércoles en Tenerife, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero, a pesar de esta situación, las lloviznas también seguirán dejándose notar en la isla.

A nivel general, se espera viento del nordeste flojo a moderado, mientras que en cumbres centrales de Tenerife soplará de suroeste fuerte.

Además, en las islas orientales se esperan cielos nubosos durante la mañana.

Los bañistas tratan de refugiarse del calor en la playa de las Teresitas, en Tenerife.

Los bañistas tratan de refugiarse del calor en la playa de las Teresitas, en Tenerife. / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

A primeras horas nuboso salvo en cumbres, y con baja probabilidad de lluvia débil en el norte. A partir de mediodía tenderá a poco nuboso con intervalos ocasionales en el interior. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento flojo del norte o nordeste. En cumbres, del oeste moderado, que será fuerte en cumbres centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 28

LA GOMERA

A primeras horas nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvia débil e intervalos en el resto de vertientes. A partir de mediodía tenderá a poco nuboso o despejado con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 26

El Teide sin humo: prohibido fumar en todo el parque nacional

Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez

LA PALMA

A primeras horas nuboso salvo en cumbres, y con baja probabilidad de lluvia débil. A partir de mediodía tenderá a poco nuboso o con intervalos ocasionales. Temperaturas máximas con pocos cambios, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste. En cumbres, noroeste flojo en general.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 24

EL HIERRO

A primeras horas nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvia débil e intervalos en el resto de vertientes. A partir de mediodía tenderá a poco nuboso o despejado con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso de las mínimas. Viento flojo con predominio del nordeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22

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