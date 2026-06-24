La Aemet anuncia cielos despejados y temperaturas de 28 grados en Tenerife jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Tenerife una jornada con cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte y sur a primeras y últimas horas.

También se espera baja probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el noreste y temperaturas sin cambios, alcanzando las máximas los 28 grados.

El viento soplará de componente norte flojo a moderado.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión de la Aemet indica que estará poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas del día, donde no se descarta alguna precipitación débil de madrugada en el caso de las islas más montañosas.

De esta manera, parece que la comunidad canaria está escapando de la ola de calor que está azotando al resto de España y parte de Europa.