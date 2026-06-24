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La Aemet anuncia cielos despejados y temperaturas de 28 grados en Tenerife jueves

En la zona nordeste de la isla se podría dar alguna precipitación débil

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Tenerife una jornada con cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte y sur a primeras y últimas horas.

También se espera baja probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el noreste y temperaturas sin cambios, alcanzando las máximas los 28 grados.

El viento soplará de componente norte flojo a moderado.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, la previsión de la Aemet indica que estará poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas del día, donde no se descarta alguna precipitación débil de madrugada en el caso de las islas más montañosas.

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De esta manera, parece que la comunidad canaria está escapando de la ola de calor que está azotando al resto de España y parte de Europa.

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