Aday Mara lleva a Tenerife al Draft NBA 2026: así la chaqueta con la que homenajea a quienes le llevaron a la mejor liga de baloncesto del mundo

Aday Mara ha sido elegido en el puesto número 12 del Draft de la NBA 2026, un hito histórico para el baloncesto español. El pívot zaragozano tiene una estrecha conexión con Tenerife, ya que su madre es la exjugadora de voleibol santacrucera Angélica 'Geli' Gómez. Ese vínculo con la isla, reforzado por su nombre de origen guanche, volvió a quedar patente durante su gran noche de elección, en la que tuvo muy presente sus raíces tinerfeñas.

Todos los jugadores de baloncesto sueñan con jugar alguna vez en la NBA, y Aday Mara ya lo ha conseguido. El jugador de baloncesto dio el salto a Estados Unidos hace unos años para formarse en la NCAA. Su evolución le abrió las puertas del baloncesto universitario, con una primera etapa en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Sara Fernández

Después, se marchó para competir en la Universidad de Michigan, donde ganó el campeonato. Ahora, los Oklahoma City Thunder, ganadores del anillo hace dos temporadas, han apostado por él en una de las elecciones más altas de la historia para un jugador español.

De Zaragoza a la NBA

Nacido el 7 de abril de 2005, Aday Mara comenzó su formación en la cantera del Casademont Zaragoza, donde llamó la atención desde muy joven por una combinación poco habitual, una altura de 2,21 metros, una gran capacidad defensiva y una notable visión de juego para asistir a sus compañeros.

Una conexión especial con Tenerife que empieza por su propio nombre

Aunque nació y creció en Aragón, Aday Mara mantiene una estrecha relación con Canarias a través de su familia. Su madre nació en Santa Cruz de Tenerife, motivo por el que el jugador siempre ha presumido de sus raíces isleñas.

El propio nombre de Aday es un homenaje a ese vínculo familiar. Se trata de un nombre de origen guanche muy arraigado en las Islas Canarias que tiene varios significados: "Padre del sol", "Aquel que viene del sol" o "El que vive debajo del agua".

Esa herencia deportiva y cultural ha acompañado al pívot durante toda su carrera y forma parte de una historia familiar marcada por el deporte de alto nivel. En la noche del Draft de la NBA 2026, Aday Mara lució una chaqueta muy especial. En su interior aparecían los nombres de las personas que le han ayudado a llegar hasta ese momento, además de las siluetas de la Península Ibérica, Aragón y Tenerife, junto a la bandera de Canarias.

Geli Gómez, una leyenda del voleibol español, madre de Aday Mara

La madre del jugador, Angélica 'Geli' Gómez Rodríguez, está considerada una de las mejores voleibolistas españolas de su generación. Nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1973, desarrolló gran parte de su carrera en el histórico Club Voleibol Tenerife, donde conquistó numerosos títulos nacionales durante la época dorada del equipo.

Aday Mara con sus padres, Agélica Gómez y Francisco Javier Mara / NCAA

Tuvo más de 170 internacionalidades con la selección española y también participó en competiciones de vóley playa, donde llegó a disputar torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Su palmarés incluye varias Superligas femeninas y Copas de la Reina, además de una destacada trayectoria en clubes como el Vóley Murcia, consolidándose como una referencia del deporte español.

Su padre, Francisco Javier Mara, también fue un famoso jugador de baloncesto que desarrolló su carrera en el equipo de su ciudad.

La combinación de los legados deportivos de su padre y su madre convierten a Aday Mara en uno de los proyectos más ilusionantes del baloncesto nacional. Mientras el joven pívot comienza su aventura en la NBA, Canarias, y en particular Tenerife, estarán muy presentes en la mejor liga del baloncesto del mundo.