El actor tinerfeño Karlos Klaumannsmoller consolida su proyección internacional saltando a Hollywood de la mano de Guy Ritchie

El panorama audiovisual canario sigue exportando talento de primer nivel al circuito internacional. El actor, cómico y productor tinerfeño Karlos Klaumannsmoller se encuentra en uno de los momentos más dulces y prolíficos de su carrera cinematográfica, consolidando una trayectoria ascendente que le ha llevado desde los escenarios de las islas hasta las superproducciones de Hollywood y las principales plataformas de streaming mundiales.

Klaumannsmoller, formado inicialmente en la Escuela de Actores de Canarias (EAC), ha encadenado en los últimos meses importantes proyectos de calado global. Entre sus hitos recientes más destacados se encuentra su participación en la esperada producción cinematográfica de acción In the Grey (En la zona gris), dirigida por el aclamado cineasta británico Guy Ritchie. El largometraje se acaba de estrenar este mismo mes de junio en las salas de Estados Unidos con una excelente acogida, y su desembarco en los cines de España está programado para septiembre de este año. En esta superproducción, el tinerfeño asume un papel de reparto internacional compartiendo universo con grandes estrellas de la industria norteamericana.

Este salto a la primera línea de Hollywood llega tras la excelente acogida en festivales del largometraje dramático histórico El comandante Fritz (dirigido por Pavel Giroud), su salto a la televisión británica e irlandesa con la miniserie Those Sacred Vows, grabada para la cadena RTÉ y Banijay Rights bajo la dirección de John Butler y estrenada el pasado febrero en el canal nacional irlandés y de su incursión en el thriller de la plataforma Netflix La Palma, rodada parcialmente en el archipiélago bajo las órdenes del cineasta danés Kasper Barfoed o el estreno este pasado enero de la serie

Una trayectoria junto a grandes maestros del cine y estrellas de acción

El peso internacional de Klaumannsmoller no es casualidad. A lo largo de su carrera ha compartido set de rodaje con leyendas del cine y reconocidos realizadores de la industria, como su trabajo junto a la estrella de acción Jean-Claude Van Damme en el largometraje internacional We Die Young, bajo la dirección de Lior Geller, o John Krasinski en la cuarta temporada de la exitosa serie Jack Ryan dirigida por Lukas Etllin o The Silenced, largometraje de terror rodado en Tenerife este mismo año donde ha participado en el departamento de producción y dirigido por Flavio Pedota.

Karlos Klaumannsmoller. / E. D.

En el panorama español, ha trabajado a las órdenes del veterano director Fernando Colomo en Poliamor para principiantes, y con Paco Caballero en la comedia navideña Reyes contra Santa, un proyecto muy especial donde volvió a coincidir en la gran pantalla con el prestigioso actor Karra Elejalde, con quien ya había compartido escenas en la cinta de Colomo. Asimismo, su versatilidad le ha llevado a ponerse bajo la dirección de otros destacados cineastas internacionales como Juan Pablo Buscarini en la fantástica La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico.

Este sólido recorrido se ha visto enriquecido por su profundo bagaje internacional y su dominio de lenguas. Con Madrid como base de operaciones actual, Klaumannsmoller ha residido y trabajado a lo largo de su vida en Reino Unido, Italia y Alemania, una experiencia vital que le aporta una flexibilidad cultural idónea para las coproducciones transfronterizas.

El regreso a los rodajes en su tierra y su proyección en la ópera europea

La versatilidad de Klaumannsmoller le ha permitido compaginar estas superproducciones con atractivos proyectos rodados directamente en su hogar. El actor tinerfeño tiene previstos los estrenos de la comedia dramática El gusto del cloro, dirigida por Álvaro Congosto y la cinta de acción Last Resort (bajo la dirección del realizador Luis Prieto). Esta última produccione supuso un reencuentro muy especial para el actor, al haber sido rodada también íntegramente en la isla de Tenerife.

A este impecable recorrido audiovisual se suma su destacada trayectoria en las artes escénicas de vanguardia en el continente europeo. En el año 2023, Klaumannsmoller cosechó un rotundo éxito al interpretar al coprotagonista, El Duende, en la aclamada opereta María de Buenos Aires durante cinco meses en el prestigioso Immling Festival de Múnich, Alemania. Su magistral interpretación del personaje hizo que en 2025 fuera invitado en exclusiva por el Ministerio de Cultura de Georgia para dar vida de nuevo a El Duende en la misma opereta, esta vez producida por la prestigiosa Sinfoneta de Tiflis y el propio ministerio del país georgiano. En ambas ocasiones, el tinerfeño tuvo el inmenso honor de ser el único artista español seleccionado para formar parte del elenco de estas grandes producciones internacionales.

Factoría de talento nacional: La Regadera Producciones

Con más de 25 años de carrera a sus espaldas en teatro, cine y televisión, Klaumannsmoller no olvida sus raíces cómicas ni su faceta como productor independiente al frente de La Regadera Producciones Teatrales. Fundada en 2010, esta plataforma artística se ha consolidado como una auténtica cantera y punto de encuentro para el talento en España. Por sus producciones teatrales han pasado reconocidas figuras del entretenimiento antes de consolidar sus fenómenos de masas actuales, tales como el aclamado y popular cómico Juan Dávila, la actriz Cayetana Cabezas (reconocida por su papel en la exitosa serie de Netflix Machos Alfa) o Silma López (una de las grandes protagonistas de la famosa y aclamada serie Valeria).

Reivindicación del acento y el reto del mercado nacional

"Es un orgullo inmenso llevar el nombre de Canarias a producciones tan diversas y ambiciosas", afirma el propio actor. "Aunque cada vez resulta más fácil y accesible trabajar en Canarias atrayendo y formando parte de grandes proyectos internacionales, paradójicamente a veces me cuesta más conseguir proyectos de ficción cinematográfica o teatro a nivel nacional".

Klaumannsmoller aprovecha este momento de visibilidad internacional para romper una lanza a favor de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país: "Para mí siempre es y será un honor absoluto trabajar con mi acento canario original. Sin embargo, considero que todavía existe cierta resistencia en la industria española a que se escuche nuestra forma de hablar en más proyectos nacionales de corte generalista. Es una barrera que sigue ahí, pero hay que estar 'pico pala', trabajando de manera constante y con constancia, para lograr cambiar esta situación y normalizar nuestro acento en todo el panorama de las producciones nacionales. Por supuesto, para mí siempre sería un placer enorme volver a rodar y subirme a las tablas con nuevos proyectos de creadores de mi tierra".