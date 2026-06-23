Una veintena de productores se reúnen en El Sauzal en la I Feria de Productos Tenerife Rural

La Casa del Vino, en el municipio de El Sauzal, acogerá este sábado, 27 de junio, la I Feria de Productos Tenerife Rural, una cita dedicada al producto agroalimentario local y al trabajo de productores, cooperativas y pequeñas empresas vinculadas al sector primario de la Isla.

La feria se celebrará de 10:00 a 19:00 horas y reunirá a alrededor de 20 productores y entidades. La iniciativa está impulsada por el Cabildo de Tenerife con el objetivo de dar visibilidad al producto de proximidad y acercar a la ciudadanía la diversidad agrícola, ganadera, pesquera y gastronómica de Tenerife.

El encuentro permitirá adquirir productos directamente a sus elaboradores y conocer de cerca propuestas vinculadas al consumo de kilómetro cero, un modelo que favorece la producción local, reduce intermediarios y contribuye a mantener la actividad económica en el territorio.

Una feria para acercar el sector primario a la ciudadanía

La I Feria de Productos Tenerife Rural nace como un espacio de encuentro entre productores, consumidores, administraciones y agentes relacionados con el sector primario.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, ha señalado que esta cita busca promover, valorizar y difundir el trabajo de quienes producen alimentos en la Isla.

González ha defendido que este tipo de iniciativas no deben entenderse solo como un escaparate comercial, sino también como una forma de reconocer el esfuerzo diario de agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas y pequeñas empresas agroalimentarias.

El consejero ha subrayado que consumir productos de Tenerife supone apoyar el empleo local, contribuir a la sostenibilidad del territorio y reforzar la vitalidad del sector primario.

Productos de kilómetro cero

La feria pondrá el foco en los productos agroalimentarios de kilómetro cero, aquellos que se producen o elaboran cerca del lugar donde se consumen.

Este tipo de consumo permite conocer mejor el origen de los alimentos, favorece la relación directa entre productores y compradores y ayuda a mantener vivas actividades tradicionales vinculadas al campo, al mar y a la transformación artesanal.

En el caso de Tenerife, el producto local forma parte de la identidad gastronómica de la Isla y está relacionado con cultivos, oficios, paisajes agrarios y técnicas de elaboración que han pasado de generación en generación.

Frutas, mieles, quesos y gofios

La muestra contará con una oferta amplia de venta directa y exposición. Entre los productos previstos figuran frutas tropicales, mieles, quesos, gofios, conservas, repostería artesanal, productos ecológicos, sidras y café tostado en la Isla.

También estarán presentes embutidos tradicionales, mermeladas, aceites, mojos, microalgas y productos pesqueros locales, entre otras propuestas.

La variedad de productos refleja la diversidad del sector agroalimentario tinerfeño, que combina cultivos tradicionales, nuevas líneas de producción, elaboración artesanal y actividades ligadas al litoral.

Apoyo a cooperativas y pequeñas empresas

Uno de los objetivos de la feria es dar visibilidad a cooperativas, productores y pequeñas empresas que trabajan en el sector agroalimentario.

Estos proyectos desempeñan un papel relevante en la economía local, especialmente en zonas rurales y en comarcas donde la agricultura, la ganadería, la pesca o la transformación artesanal siguen teniendo peso social y económico.

La venta directa permite que los productores expliquen al público el origen de sus alimentos, sus procesos de elaboración y las características que diferencian a cada producto.