TLP Tenerife abre la venta de entradas para celebrar su 20 aniversario

TLP Tenerife ha abierto este martes la venta de entradas para la zona de feria de su edición de 2026, una cita que conmemorará el 20 aniversario del evento y que se celebrará del 15 al 19 de julio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Las entradas pueden adquirirse tanto en modalidad diaria como semanal a través de la plataforma TomaTicket. La organización prevé una edición marcada por la presencia de creadores de contenido, actores de doblaje, streamers, divulgadores y profesionales vinculados a las industrias creativas digitales.

El encuentro volverá a reunir actividades relacionadas con los videojuegos, el anime, el cómic, el K-Pop, el cosplay, la cultura japonesa y la creación de contenidos digitales. La programación completa puede consultarse en la página web oficial de TLP Tenerife.

Una edición marcada por el 20 aniversario

La edición de 2026 tendrá un carácter especial por las dos décadas de recorrido del evento. TLP Tenerife se ha consolidado como una de las grandes citas de entretenimiento digital en Canarias, con un programa que combina ocio, formación, competiciones, cultura popular y encuentros con figuras del entorno digital.

La zona de feria será el principal espacio abierto al público general durante los cinco días del evento. En ella se desarrollarán actividades, charlas, competiciones, stands, sesiones con invitados y propuestas vinculadas a distintas comunidades creativas y tecnológicas.

La edición de este año mantiene el enfoque amplio que ha caracterizado al encuentro en los últimos años, con contenidos para aficionados a los videojuegos, seguidores del manga y el anime, público familiar, cosplayers, fans del K-Pop y personas interesadas en la creación audiovisual.

Creadores de contenido y streamers invitados

La organización prevé la participación de una veintena de creadores de contenido, actores de doblaje, streamers y divulgadores que, en conjunto, superan los 80 millones de seguidores en redes sociales.

Entre los nombres confirmados figura Luzu, uno de los primeros youtubers españoles con mayor trayectoria en el ámbito digital. También están anunciados streamers como Axozer, Noni y Mayichi.

La lista de invitados aún no está cerrada. Según la información facilitada por la organización, quedan por anunciar dos cabezas de cartel y otros participantes que se sumarán al programa de la edición del aniversario.

W24 actuará en la inauguración

La apertura de TLP Tenerife 2026 incluirá un concierto del grupo surcoreano W24 el 15 de julio, a las 12.00 horas. La actuación forma parte de su gira mundial y será una de las tres únicas fechas previstas en España.

Tras el concierto, la banda mantendrá un encuentro con sus seguidores. La presencia de W24 refuerza el peso del K-Pop dentro de la programación, una de las áreas que ha ganado protagonismo en eventos de cultura digital y entretenimiento juvenil.

La música coreana, los concursos de baile y las actividades vinculadas a la cultura asiática forman parte del ecosistema habitual de TLP Tenerife, que en esta edición volverá a contar con propuestas específicas para este público.

Rebeca Stones y una mesa sobre doblaje

El programa también contará con la escritora Rebeca Stones, que participará en una entrevista sobre su proceso creativo y realizará una firma de libros.

Además, TLP Tenerife incluirá una mesa redonda dedicada al doblaje, con la participación de José Posada, Luis Posada y Sara Heras. Este bloque permitirá acercar al público una disciplina clave en el cine, las series, los videojuegos y la animación.

El doblaje mantiene una fuerte vinculación con la cultura audiovisual y con muchas de las comunidades que participan en este tipo de eventos, especialmente las relacionadas con el anime, el videojuego y las producciones internacionales.

Foro sobre industrias creativas digitales

Durante los tres primeros días del encuentro se celebrará Del Concepto a la Pantalla, un foro dedicado a las industrias creativas digitales.

Este espacio abordará ámbitos como la animación, los efectos visuales, los videojuegos, el cómic, el diseño y las narrativas audiovisuales. La propuesta busca poner en contacto a profesionales, creadores y público interesado en los procesos que permiten convertir una idea en un producto visual, interactivo o narrativo.

Entre los participantes figura el animador Raúl García, primer español que trabajó para Walt Disney y colaborador en películas como La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. También estarán el diseñador Jordi Grangel y la guionista Eva Pérez.

Entradas diarias y semanales

Las entradas para la zona de feria de TLP Tenerife 2026 están disponibles desde este martes en la plataforma de venta habilitada por la organización.

El público podrá escoger entre entradas de día y pases semanales, en función del tipo de asistencia prevista. La zona Summer-Con se desarrollará del 15 al 19 de julio, mientras que la zona LAN Party tiene su propio calendario y funcionamiento específico dentro del evento.

La organización mantiene publicada la información sobre tipos de entrada, normativa, actividades e invitados en la web oficial de TLP Tenerife.