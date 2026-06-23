Santiago del Teide acoge la primera final presencial de El Reto de MasterChef
Tenerife reunirá del 26 al 28 de junio a más de 90 concursantes y creadores de contenido en tres jornadas de competición, showcookings y actividades abiertas al público
Santiago del Teide acogerá del 26 al 28 de junio la primera final presencial de El Reto de MasterChef, una cita que reunirá en Tenerife a más de 90 concursantes y creadores de contenido.
El evento combinará pruebas culinarias, actividades abiertas al público, showcookings y experiencias gastronómicas. Según la organización, los perfiles participantes suman más de 27 millones de seguidores en redes sociales.
La final forma parte de la segunda edición de El Reto de MasterChef, un proyecto vinculado al universo del conocido formato televisivo de cocina.
Competición y team leaders
Durante tres jornadas, los participantes competirán acompañados por creadores de contenido, figuras del entretenimiento y perfiles relacionados con la gastronomía.
Entre los nombres anunciados figuran Raquel Meroño, que participará junto a su hija Martina; Nagore Robles; Rubén García; Estefanía de Andrés; Luzu; Chefenials; y Daniel del Toro.
Estos perfiles ejercerán como team leaders, acompañando y asesorando a los concursantes durante las pruebas.
El humorista, actor y presentador Alex O’Dogherty también formará parte del programa como comentarista oficial del evento.
Actividades gastronómicas y público
Además de la competición, la programación incluirá showcookings, experiencias gastronómicas y actividades dirigidas al público asistente.
La cita busca combinar el formato de concurso con propuestas vinculadas al ocio, la cocina y la creación de contenido digital.
El evento está organizado por el Cabildo de Tenerife, a través del Área de Comercio y Apoyo a la Empresa, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Segunda edición de El Reto de MasterChef
La final de Tenerife se enmarca en la II edición de El Reto de MasterChef. Según la organización, la primera edición reunió a más de 8.000 participantes y generó más de 150 millones de impactos acumulados.
El proyecto ha desarrollado nuevas iniciativas territoriales con el objetivo de combinar participación ciudadana, contenidos digitales y promoción gastronómica.
Producto local y colaboradores
La organización ha anunciado la participación de proveedores canarios como Danone Canarias, Panadería Zulay, Dorada Especial, Bodegas El Lomo y Tirma.
También figura The Show Room Mag, que organizará el cóctel de bienvenida en Monkey Beach, en la costa de Adeje, y estará vinculado a la zona VIP del evento.
La edición cuenta con INTERPORC como patrocinador principal, con actividades relacionadas con su propuesta Spanish Bocata y demostraciones de corte de jamón.
Entre los colaboradores citados aparecen Dialprix Canarias, Galletas Gullón, Cosori, Avomix y Harinas P.A.N.. Además, Binter participa como proveedor logístico oficial para facilitar el desplazamiento de concursantes, invitados y creadores de contenido hasta Tenerife.
Acceso a MasterChef España 2027
El Reto de MasterChef se plantea como una competición abierta a personas aficionadas a la cocina y conectada con el ecosistema de MasterChef World.
Los tres mejores concursantes a lo largo del año avanzarán directamente al programa 0 de MasterChef España 2027, cuando se desarrolle la decimoquinta edición del formato culinario.
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