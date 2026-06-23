Sanidad notifica en Tenerife un brote de sarampión con cuatro casos confirmados

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) investiga un brote de sarampión detectado en Tenerife. El caso inicial corresponde a un menor procedente de Reino Unido que pasó sus vacaciones en la Isla y desarrolló la enfermedad durante su estancia.

Por el momento, el brote afecta a cuatro personas, una de las cuales ha requerido ingreso hospitalario. El caso índice fue comunicado desde Reino Unido, ya que la confirmación se produjo una vez que el menor regresó a su país tras haber permanecido unos días en Tenerife.

Los otros tres casos relacionados con este primer contagio tuvieron algún tipo de contacto entre sí. Según Salud Pública, ninguna de estas personas estaba vacunada frente al sarampión, ya que la inmunización no estaba indicada para sus edades, comprendidas entre los 45 y los 55 años.

Desde que se tuvo conocimiento de la sospecha de los casos, Salud Pública activó los protocolos de valoración, seguimiento y control de contactos para limitar la posible transmisión de la enfermedad. Estos seguimientos continúan entre las personas que pudieron haber estado en contacto con los casos confirmados.

La importancia de la vacunación

La Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna frente al sarampión incluidas en el calendario vacunal. La inmunización individual ayuda a evitar la transmisión del virus, especialmente a personas que, por distintas razones, no pueden vacunarse.

La vacuna se administra en dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años. En Canarias, el 95% de la población está correctamente vacunada durante el primer año de vida.

Sanidad recomienda también la vacunación de adolescentes, jóvenes y adultos nacidos a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y que no tengan documentadas dos dosis de la vacuna triple vírica, que protege frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Salud Pública pide a las familias que revisen el estado vacunal de los niños y niñas de tres años para comprobar que han recibido las dos dosis correspondientes. También aconseja a las personas nacidas después de 1978 que no sepan si están vacunadas o si han pasado la enfermedad que consulten en su centro de salud.

Especial atención al personal sanitario

El personal sanitario debe asegurarse de que se encuentra correctamente inmunizado frente al sarampión. Salud Pública recuerda que estos profesionales tienen mayor riesgo de exposición a posibles casos y representan una parte relevante de los contagios registrados en brotes notificados en España y en otros países.

La vacunación frente al sarampión se introdujo en el calendario infantil en España en 1975. Desde 1981 se administra asociada a la vacuna triple vírica. En 1996 se incorporó una segunda dosis, lo que permitió mejorar rápidamente las coberturas y reducir de forma drástica las epidemias.

Desde el año 2000, el sarampión es una enfermedad infrecuente en España y afecta principalmente a personas adultas no vacunadas y a menores de un año que todavía no han recibido la vacuna.

Vigilancia y eliminación del sarampión

España se sumó en 2001 al objetivo de eliminación del sarampión impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, se estableció un plan basado en dos líneas principales: mantener altas coberturas vacunales con la primera y segunda dosis en la infancia y reforzar la vigilancia para identificar cualquier caso contagioso.

El objetivo de esta vigilancia es actuar con rapidez, controlar los contactos y evitar que el virus se propague entre convivientes u otras personas expuestas.

Síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad febril y exantemática. Tras un periodo de incubación de entre 10 y 14 días, suele comenzar con fiebre, congestión nasal y tos. En algunos casos, antes de la erupción cutánea pueden aparecer pequeñas manchas rojizas con el centro blanquecino en la mucosa oral, en la cara interna de las mejillas.

El exantema o sarpullido aparece normalmente entre el tercer y el séptimo día desde el inicio de los síntomas. Suele comenzar en la cara y después se extiende al resto del cuerpo.

Cómo se transmite

El virus del sarampión, un morbilivirus, es muy contagioso. Se transmite por el aire mediante gotitas expulsadas por una persona infectada, que pueden permanecer suspendidas hasta dos horas, o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas.

Aunque en general puede cursar de forma benigna, el sarampión puede provocar complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueítis y diarrea. De forma poco frecuente, puede causar encefalitis o incluso la muerte, especialmente en la infancia.

Una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido hasta cuatro días después. Durante ese periodo es fundamental evitar el contacto con personas no inmunizadas.

No se ha demostrado que el virus contenido en la vacuna sea transmisible.

Vacunación de contactos y control de brotes

La prevención de la propagación del sarampión depende también de la vacunación rápida de los contactos susceptibles. Si la vacuna se administra dentro de las 72 horas posteriores a la exposición, puede evitar la enfermedad o reducir su gravedad.

Durante un brote, las personas susceptibles que no se vacunen, ya sea por contraindicación médica u otros motivos, deben evitar siempre que sea posible el entorno donde se produjo el caso hasta pasados 18 días desde el inicio del exantema del último caso confirmado.

Aumento de casos en otros países

En los últimos años se ha observado un incremento de la incidencia del sarampión en países donde la enfermedad había sido eliminada, como Reino Unido. Salud Pública vincula este repunte, entre otros factores, a la pérdida de confianza en las vacunas en parte de la población.

Si las coberturas vacunales bajan, el sarampión puede reaparecer y transmitirse con rapidez. Esto puede provocar brotes con ingresos hospitalarios e incluso fallecimientos, también en países desarrollados.

Un ejemplo reciente citado por Salud Pública es el brote registrado en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde falleció un menor no vacunado por una enfermedad considerada fácilmente prevenible mediante vacunación.